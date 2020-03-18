***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz Şirketimizin 27.03.2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Hakan KARACA ve Bülent AYHAN Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830366BIST