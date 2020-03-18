***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2020 14:19
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz Şirketimizin 27.03.2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Hakan KARACA ve Bülent AYHAN Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830366
BIST
15:2886.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -654,56
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
15:286,4730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0744
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4731
En Düşük
6,3873
15:287,0981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0616
|Açılış
|: 7,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
15:28314,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,33
|Açılış
|: 314,20
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|5,06
|221.233
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.471.820
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|10.931.298
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.263.839
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.228.345
|% 9,94
|
|PKENT
|89,10
|46.980
|% -10,00
|
|TSPOR
|2,43
|220.401.945
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|THYAO
|8,04
|772.651.811
|% 0,75
|
|ASELS
|22,12
|545.560.303
|% 0,64
|
|GARAN
|8,25
|464.575.525
|% -1,67
|
|ISCTR
|5,07
|318.893.438
|% -2,31
|
|TSPOR
|2,43
|220.401.945
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,00
|212.734.637
|% -2,44
|
|THYAO
|8,04
|772.651.811
|% 0,75
|
|ODAS
|1,20
|109.183.986
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|220.401.945
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|54.719.678
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6382
|7,6765
|% -0,65
|
|Frank
|6,6986
|6,7390
|% 1,04
|
|Riyal
|1,7179
|1,7266
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-17,15
|
|Altın Gr.
|314
|314
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|15,00
|
|Tam
|2.086
|2.139
|10,99
|
|Yarım
|1.008
|1.035
|5,32
|
|Çeyrek
|506
|517
|2,66
|
|Gümüş.Ons
|12,25
|12,30
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|2,48
|2,49
|-0,12
|
|B. Petrol
|27,32
|27,32
|-1,41
|