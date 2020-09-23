***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2020 15:22
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 23.09.2020 tarihinde düzenlenen ''Samsun İli İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap 1. Bölge 694 Adet Konut ve 9 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine katılmıştır. 151.055.055,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 14. en düşük teklifi vermiştir. Teklifimiz değerleme dışı kalmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876301
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,49
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|: 1.101
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1.110
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
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|Açılış
|: 7,7360
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|INFO
|11,44
|53.930.608
|% 10,00
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|MRSHL
|314,60
|35.981.254
|% 10,00
|
|PKENT
|890,10
|513.800
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|1.767.825
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|IDEAS
|7,92
|3.107.222
|% -10,00
|
|YONGA
|48,16
|2.568.565
|% -9,98
|
|TLMAN
|28,14
|25.246.925
|% -9,98
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|GARAN
|6,58
|646.018.539
|% 1,70
|
|AVOD
|4,54
|531.123.316
|% 7,08
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,07
|202.734.596
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6892
|7,6957
|% 0,44
|
|Euro
|8,9842
|8,9971
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7950
|9,8442
|% 0,62
|
|Frank
|8,3081
|8,3581
|% 0,09
|
|Riyal
|2,0460
|2,0562
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-33,67
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-7,09
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,16
|-1,24
|
|Gümüş Gr.
|5,70
|5,71
|-0,31
|
|B. Petrol
|41,88
|41,88
|0,17
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