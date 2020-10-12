***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2020 17:28
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 12.10.2020 tarihinde düzenlenen ''Çorum İli, Merkez İlçesi, Celilkırı Mahallesi 754 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine katılmıştır. 144.900.195,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 12. en düşük teklifi vermiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880814
BIST
18:051.178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 12,65
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.182
En Düşük
1.169
18:057,8828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
18:059,3145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0206
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
18:05486,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,76
|Açılış
|: 486,90
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
484,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVT
|7,70
|422.176.041
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,87
|2.618.198
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.777.410
|% 10,00
|
|FLAP
|6,27
|68.229.984
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.418.524
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.766.755
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|774.828
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.707.669
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|65.208
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|3.763.550
|% -9,97
|
|PETKM
|4,63
|1.845.684.846
|% 0,43
|
|ODAS
|3,49
|1.224.554.258
|% 9,75
|
|GARAN
|7,14
|1.157.476.343
|% 0,56
|
|ZOREN
|2,88
|1.097.685.353
|% 4,35
|
|SISE
|6,90
|1.089.456.355
|% -0,14
|
|PETKM
|4,63
|1.845.684.846
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,88
|1.097.685.353
|% 4,35
|
|ODAS
|3,49
|1.224.554.258
|% 9,75
|
|EKGYO
|1,84
|543.734.689
|% 2,22
|
|TSKB
|1,13
|260.948.722
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8762
|7,8828
|% 0,34
|
|Euro
|9,2964
|9,3145
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,2603
|10,3118
|% 0,40
|
|Frank
|8,6239
|8,6758
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0928
|2,1033
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-7,68
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, EKGYO, OYAKC
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 54 artarak (% 0.80 ) 1, 073
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, OSTIM, KLNMA, TBORG, DAGHL, SRVGY, BMELK, AKMGY, QNBFL, ITTFH
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, ETILR, EMNIS, YAPRK, DIRIT, BALAT, ARTI, DENGE, TKURU
-
17:59
KLGYO, DYOBY, GOZDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında