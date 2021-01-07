***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2021 16:48
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 07.01.2021 tarihinde düzenlenen '' Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Petrol Mahallesi 377 Adet Konut, 1 Adet 6 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine katılmıştır. 94.975.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 5. en düşük teklifi vermiştir. Teklifiniz değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897811
BIST
18:001.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,44
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:007,3518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0459
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3542
En Düşük
7,2382
18:009,0194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0108
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
18:00452,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,95
|Açılış
|: 452,79
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
453,40
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CMBTN
|346,60
|36.197.553
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.915.991
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.802.077
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|124.416.113
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|12.286.714
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|29.054.874
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|OYAYO
|8,44
|109.228.993
|% -8,66
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,60
|3.622.874.690
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.703.918.328
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,45
|1.541.684.144
|% 4,62
|
|ASELS
|18,95
|1.263.489.868
|% 1,39
|
|AKBNK
|7,53
|1.130.171.434
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,60
|3.622.874.690
|% 9,70
|
|TSKB
|1,87
|807.289.467
|% 3,89
|
|IHLGM
|1,42
|591.562.706
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,56
|572.193.577
|% -0,64
|
|DOHOL
|3,43
|997.393.796
|% 5,86
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3508
|7,3518
|% 0,63
|
|Euro
|9,0105
|9,0194
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,9332
|9,9830
|% 0,18
|
|Frank
|8,2654
|8,3152
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9514
|1,9611
|% 0,48
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-1,73
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,34
|54,34
|0,04
|
Seans Raporu
18:00
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
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17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
-
17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem