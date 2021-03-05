***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2021 12:03
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 05.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile düzenlenen ''İstanbul Beşiktaş Ortaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'' ihalesinin ön yeterlik bölümünü içeren 1. oturumuna katılmıştır, 2. oturum için İdare tarafından gün ve saat yazılı olarak bildirilecektir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915367
BIST
12:221.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.542
En Düşük
1.528
12:227,5306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4772
12:228,9857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0304
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9458
12:22408,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,71
|Açılış
|: 408,67
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler12:22
|EPLAS
|45,22
|3.292.740
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|10.330.551
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.762.696
|% 9,95
|
|UFUK
|27,48
|207.117
|% 9,92
|
|CLEBI
|226,00
|99.357.692
|% 9,71
|
|CASA
|173,70
|2.013.357
|% -10,00
|
|LINK
|47,08
|16.368.119
|% -9,81
|
|KENT
|395,00
|2.130.630
|% -8,78
|
|FENER
|30,96
|147.429.729
|% -8,73
|
|UZERB
|60,00
|83.820
|% -6,98
|
|PETKM
|5,95
|1.230.239.253
|% 1,02
|
|GARAN
|9,24
|621.591.144
|% -1,70
|
|THYAO
|14,66
|562.130.920
|% -0,41
|
|KRDMD
|7,29
|560.271.881
|% -0,95
|
|INDES
|31,86
|505.165.784
|% 4,53
|
|PETKM
|5,95
|1.230.239.253
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,39
|257.072.516
|% -1,65
|
|ODAS
|3,91
|389.323.013
|% 1,03
|
|TSKB
|1,75
|160.043.217
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,29
|560.271.881
|% -0,95
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5276
|7,5322
|% 0,28
|
|Euro
|8,9802
|8,9857
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,3625
|10,4145
|% -0,41
|
|Frank
|8,0522
|8,1007
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9974
|2,0074
|% 0,02
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.760
|-3,00
|
|Tam
|2.701
|2.769
|-10,74
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|-5,20
|
|Çeyrek
|655
|670
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,25
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|