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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.03.2021 12:03



***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 05.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile düzenlenen ''İstanbul Beşiktaş Ortaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'' ihalesinin ön yeterlik bölümünü içeren 1. oturumuna katılmıştır,  2. oturum için İdare tarafından gün ve saat yazılı olarak bildirilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                       Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915367


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Cumhuriyet 2.719 2.760 -3,00  
Tam 2.701 2.769 -10,74  
Yarım 1.305 1.339 -5,20  
Çeyrek 655 670 -2,59  
Gümüş.Ons 25,20 25,25 -0,13  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,04  
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