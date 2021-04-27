***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., Zonguldak Girişim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı tarafından 27.04.2021 tarihinde düzenlenen ve Yaklaşık Keşif Tutarı 117.840,00 TL olan '' Zonguldak Girişim Küçük Sanayi Sitesi 74 İşyeri yapım İşi'' ihalesine katılmıştır.%3.33 tenzilat indirim oranında teklif sunarak katılımcılar arasında 5. en düşük teklifi vermiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931284BIST