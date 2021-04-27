***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2021 14:33
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., Zonguldak Girişim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı tarafından 27.04.2021 tarihinde düzenlenen ve Yaklaşık Keşif Tutarı 117.840,00 TL olan '' Zonguldak Girişim Küçük Sanayi Sitesi 74 İşyeri yapım İşi'' ihalesine katılmıştır.
%3.33 tenzilat indirim oranında teklif sunarak katılımcılar arasında 5. en düşük teklifi vermiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931284
BIST
18:001.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,23
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:008,2126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0581
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
18:009,9353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0729
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
18:00470,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,31
|Açılış
|: 470,42
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ERBOS
|76,45
|52.663.341
|% 10,00
|
|BAYRK
|12,54
|34.513.402
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.857.736
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.479.910
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.730.560
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|121.998.859
|% -10,00
|
|SODSN
|27,22
|1.063.664
|% -9,99
|
|DESA
|16,84
|30.461.115
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.021.774
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|559.450
|% -9,91
|
|SASA
|36,24
|1.467.918.824
|% 4,05
|
|EREGL
|19,49
|1.342.875.121
|% 0,88
|
|THYAO
|11,95
|1.131.260.848
|% 1,88
|
|GARAN
|7,14
|886.252.549
|% 0,00
|
|GWIND
|5,26
|819.006.656
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,09
|319.162.285
|% -0,48
|
|GWIND
|5,26
|819.006.656
|% -6,41
|
|GARAN
|7,14
|886.252.549
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|135.515.345
|% -1,64
|
|PETKM
|6,53
|649.689.074
|% 0,46
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2082
|8,2136
|% -0,69
|
|Euro
|9,9184
|9,9313
|% -0,77
|
|Sterlin
|11,3885
|11,4456
|% -0,66
|
|Frank
|8,9567
|9,0107
|% -0,60
|
|Riyal
|2,1822
|2,1931
|% -0,76
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|0,40
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,44
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,47
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TSKB, AKBNK
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MAALT, AVOD, FLAP, CEOEM, KSTUR, LUKSK, NIBAS, BALAT, SEKUR
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DESA, FRIGO, ATLAS, SODSN, UMPAS
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17:59
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