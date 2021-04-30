***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından deprem konutları kapsamında "İzmir İli, Bayraklı İlçesi Rezerv Alan 3 Etap 444 Adet Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" ihalesi 30.04.2021 tarihinde 2 Oturum şeklinde yapılmıştır.Şirketimiz 199.750.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 5. en düşük teklifi vermiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933461BIST