***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2021 17:17
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından deprem konutları kapsamında "İzmir İli, Bayraklı İlçesi Rezerv Alan 3 Etap 444 Adet Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" ihalesi 30.04.2021 tarihinde 2 Oturum şeklinde yapılmıştır.
Şirketimiz 199.750.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 5. en düşük teklifi vermiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933461
BIST
17:031.402
En Yüksek
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|: 0,05%
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|: 1.399
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:01
|GOZDE
|7,37
|167.149.716
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.438.008
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.615.111
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,28
|106.158.028
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.022.594
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|113,10
|1.246.626.625
|% 4,34
|
|EREGL
|19,10
|846.806.817
|% -0,83
|
|PETKM
|6,78
|795.556.868
|% 1,19
|
|THYAO
|12,21
|764.363.651
|% 1,92
|
|GARAN
|7,22
|627.297.971
|% -0,14
|
|PETKM
|6,78
|795.556.868
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,82
|210.761.024
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|236.685.898
|% 0,48
|
|GARAN
|7,22
|627.297.971
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,22
|557.805.212
|% 1,40
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3017
|8,3061
|% 1,26
|
|Euro
|10,0180
|10,0255
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,4612
|11,5186
|% 0,55
|
|Frank
|9,0627
|9,1173
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2024
|2,2135
|% 1,03
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-5,43
|
|Altın Gr.
|471
|471
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|0,07
|
|B. Petrol
|66,69
|66,69
|-1,36
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