***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2021 15:57
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 06.05.2021 tarihinde düzenlenen ''Gaziantep İli Nizip İlçesi Menderes Mahallesi 452 Konut, 1 Adet Taziye Evi İnşaatları, Yunusemre Mahallesi 47 Konut İnşaatları ve Şehitkamil ilçesi 1 Etap 2 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine katılmıştır.
118.976.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 13. en düşük teklifi vermiştir.
Teklifiniz değerlendirme aşamasındadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934909
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
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|Önceki Kapanış
|: 1.428
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1.445
En Düşük
1.423
18:058,2419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
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|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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|Açılış
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|: 482,57
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489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.562.169
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.850.864
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.050.950
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|117.196.824
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.347.968
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.951.259
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.375.951
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.812.737.090
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.314.961.743
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|938.145.785
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|871.563.500
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|505.632.060
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.874.470
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2305
|8,2419
|% -0,33
|
|Euro
|10,0155
|10,0286
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,4899
|11,5475
|% 0,32
|
|Frank
|9,0996
|9,1544
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1904
|2,2014
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|17,14
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,70
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,37
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,46
|68,46
|0,37
|