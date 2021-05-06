***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 06.05.2021 tarihinde düzenlenen ''Gaziantep İli Nizip İlçesi Menderes Mahallesi 452 Konut, 1 Adet Taziye Evi İnşaatları, Yunusemre Mahallesi 47 Konut İnşaatları ve Şehitkamil ilçesi 1 Etap 2 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine katılmıştır.118.976.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 13. en düşük teklifi vermiştir.Teklifiniz değerlendirme aşamasındadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934909BIST