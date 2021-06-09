***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2021 18:27
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. ve iş ortaklıklarıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından deprem konutları kapsamında "İzmir İli Bayraklı İlçesi 6. Etap 444 Konut, 6 Adet Dükkan İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi" ihalesi 09.06.2021 tarihinde 2 Oturum şeklinde yapılmıştır. Şirketimiz 189.865.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 2. en düşük teklifi vermiştir.
Kamuoyu ve yat
ırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941491
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
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1.453
En Düşük
1.446
18:058,5952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
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|Açılış
|: 8,5750
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|Önceki Kapanış
|: 8,5900
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8,6223
En Düşük
8,5694
18:0510,4715
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 522,47
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|Önceki Kapanış
|: 523,74
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524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|4,19
|24.520.443
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|90.498.902
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.605.834
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|6.887.060
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.900.744
|% 9,93
|
|UFUK
|14,51
|81.507
|% -8,22
|
|METUR
|7,01
|21.425.055
|% -6,53
|
|AVTUR
|3,16
|10.722.056
|% -6,23
|
|SANFM
|14,18
|4.742.993
|% -6,09
|
|TKURU
|194,50
|6.033.596
|% -6,08
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,72
|717.417.891
|% -0,39
|
|KOZAL
|125,50
|486.205.151
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|429.482.881
|% 0,89
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GSDHO
|2,05
|240.532.368
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5904
|8,5952
|% -0,12
|
|Euro
|10,4621
|10,4715
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,0908
|12,1514
|% -0,43
|
|Frank
|9,5477
|9,6052
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2841
|2,2955
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-1,96
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,85
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,05
|
|B. Petrol
|72,00
|72,00
|-0,22
|