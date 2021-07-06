***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2021 17:27
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. ve iş ortaklıklarıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından deprem konutları kapsamında "İzmir İli Bayraklı İlçesi Rezerv Alan 8. Etap 533 Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı Çevre Düzenleme İşi" ihalesi 06.07.2021 tarihinde 2 Oturum şeklinde yapılmıştır. 2021/369481 nolu ihale kayıt numarası ile katılmış olduğumuz yapım işi 216.971.976,00 TL bedelle şirketimiz uhdesinde kalmıştır. Sözleşme için idareden davet yazısı beklenmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946990
BIST
17:521.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,25
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.384
17:528,6951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0307
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6960
En Düşük
8,6270
17:5210,2922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
17:52504,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 5,13
|Açılış
|: 504,22
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler17:52
|PSDTC
|25,08
|17.793.066
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.793.066
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.793.066
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.793.066
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|136.747.645
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|FADE
|22,20
|57.523.218
|% -6,01
|
|GARAN
|8,61
|1.483.660.747
|% -0,35
|
|THYAO
|13,96
|715.358.168
|% -1,13
|
|EREGL
|18,07
|493.382.472
|% -0,82
|
|YKBNK
|2,22
|466.308.066
|% -0,45
|
|AKBNK
|5,39
|463.647.271
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,22
|466.308.066
|% -0,45
|
|GARAN
|8,61
|1.483.660.747
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,34
|131.621.945
|% 3,88
|
|TSKB
|1,29
|121.289.003
|% 0,00
|
|ODAS
|1,94
|167.029.404
|% 2,11
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6907
|8,6951
|% 0,35
|
|Euro
|10,2747
|10,2922
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9549
|12,0148
|% -0,08
|
|Frank
|9,3574
|9,4138
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3080
|2,3195
|% 0,17
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|16,15
|
|Altın Gr.
|505
|505
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-1,60
|
Seans Raporu
17:52
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PSDTC, PSDTC
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
-
17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem