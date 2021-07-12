***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.07.2021 14:17
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Kon katılmıştır. 129.500.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 8. en düşük teklifi vermiştir. Teklifiniz değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950241
BIST
14:241.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,36
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
14:248,6387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0194
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
14:2410,2426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0500
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2219
14:24500,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,34
|Açılış
|: 500,20
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,39
BIST En Aktif Hisseler14:24
|VBTYZ
|13,72
|45.148.335
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.472.405
|% 9,73
|
|ERBOS
|143,90
|117.834.570
|% 7,55
|
|IDGYO
|1,91
|22.478.101
|% 6,70
|
|AVHOL
|5,33
|9.873.149
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.308.063
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,50
|12.699.869
|% -9,92
|
|KGYO
|5,37
|8.502.827
|% -9,75
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|GARAN
|8,73
|799.312.769
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,28
|413.443.587
|% 0,83
|
|THYAO
|13,48
|406.270.643
|% -0,66
|
|PETKM
|5,44
|346.909.634
|% 0,00
|
|EREGL
|18,40
|324.707.005
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,29
|214.085.163
|% 0,44
|
|GARAN
|8,73
|799.312.769
|% 2,34
|
|PEKGY
|1,07
|90.357.332
|% -2,73
|
|PETKM
|5,44
|346.909.634
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,28
|413.443.587
|% 0,83
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6365
|8,6387
|% -0,22
|
|Euro
|10,2369
|10,2426
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,9280
|11,9878
|% -0,59
|
|Frank
|9,3894
|9,4460
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2957
|2,3072
|% -0,25
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-7,77
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,80
|
|Cumhuriyet
|3.312
|3.362
|-21,00
|
|Tam
|3.293
|3.377
|-23,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|-11,46
|
|Çeyrek
|798
|817
|-5,73
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,40
|74,40
|-1,15
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:37DOAS
Yüzde -7.35 oranında düşüşle 24.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 047, 975 adet işlem
-
14:36KGYO
Yüzde -9.75 oranında düşüşle 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 547, 912 adet işlem
-
14:35BLCYT
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 17.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 104, 116 adet işlem
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 15 kaybederek (% -0.14 ) 1, 486
-
14:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA