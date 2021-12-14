***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2021 16:11
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 14.12.2021 tarihinde düzenlenen '' Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 541 Adet Konut ve 22 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi '' ihalesine katılmıştır. 298.440.440,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 2. en düşük teklifi vermiştir. Teklifiniz değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983104
BIST
17:402.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,20
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
17:4014,7921
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 0,3958
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7995
En Düşük
14,3636
17:4016,6500
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 0,4374
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6915
En Düşük
16,1749
17:40839,90
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 20,28
|Açılış
|: 839,63
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,06
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler17:40
|CEOEM
|14,96
|64.263.903
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.130.902
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.340.650
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.271.674
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.680.005
|% 9,99
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|MERIT
|30,96
|101.255.431
|% -9,79
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|OYLUM
|7,63
|18.091.701
|% -9,27
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|THYAO
|23,50
|4.657.592.206
|% 4,07
|
|GARAN
|12,04
|3.842.201.489
|% -0,99
|
|KRDMD
|11,69
|3.274.217.112
|% 0,00
|
|SISE
|16,21
|2.663.440.482
|% -2,29
|
|YKBNK
|3,81
|2.073.258.321
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,62
|1.543.753.653
|% -2,60
|
|YKBNK
|3,81
|2.073.258.321
|% -2,31
|
|TSKB
|1,66
|869.842.907
|% -2,35
|
|SKBNK
|1,23
|494.338.969
|% -2,38
|
|GARAN
|12,04
|3.842.201.489
|% -0,99
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7750
|14,7921
|% 2,75
|
|Euro
|16,6334
|16,6500
|% 2,70
|
|Sterlin
|19,5158
|19,6137
|% 2,84
|
|Frank
|15,9026
|15,9984
|% 2,54
|
|Riyal
|3,9292
|3,9489
|% 2,71
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-4,20
|
|Altın Gr.
|841
|841
|21,75
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,38
|0,22
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|-0,54
|