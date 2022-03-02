***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2022 16:17
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 02.03.2022 tarihinde düzenlenen '' Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 541 Adet Konut ve 22 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi '' ihalesine katılmıştır. 369.000.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 7. en düşük teklifi vermiştir. Teklifiniz değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006491
BIST
16:351.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 11,93
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
16:3514,0707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1751
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
16:3515,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1440
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
16:35872,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,77
|Açılış
|: 872,74
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler16:35
|PRKAB
|43,50
|26.547.676
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|234.672.213
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|122.724.119
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.495.903
|% 9,79
|
|YUNSA
|13,66
|23.125.939
|% 9,63
|
|AKFGY
|3,61
|110.401.363
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.302.681
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|12,90
|5.351.181.113
|% 5,22
|
|THYAO
|25,72
|3.955.667.997
|% 1,82
|
|EREGL
|34,50
|3.158.628.311
|% 3,98
|
|ASELS
|23,14
|1.462.234.506
|% -3,58
|
|GARAN
|11,65
|1.068.416.592
|% 0,26
|
|KRDMD
|12,90
|5.351.181.113
|% 5,22
|
|YKBNK
|3,68
|796.290.204
|% 1,38
|
|THYAO
|25,72
|3.955.667.997
|% 1,82
|
|EREGL
|34,50
|3.158.628.311
|% 3,98
|
|GARAN
|11,65
|1.068.416.592
|% 0,26
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0619
|14,0707
|% 1,26
|
|Euro
|15,6138
|15,6508
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,6914
|18,7851
|% 1,28
|
|Frank
|15,2244
|15,3162
|% 1,04
|
|Riyal
|3,7377
|3,7565
|% 1,27
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-17,14
|
|Altın Gr.
|872
|872
|3,19
|
|Cumhuriyet
|5.799
|5.887
|87,00
|
|Tam
|5.768
|5.912
|80,64
|
|Yarım
|2.788
|2.860
|39,01
|
|Çeyrek
|1.398
|1.430
|19,50
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|8,00
|
Seans Raporu
16:35
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-
16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 71 artarak (% 0.71 ) 2, 231
-
16:50XU100
Endeks 1, 982 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 26, 454.00 milyon TL de
-
16:50NIBAS
Yüzde 4.07 oranında artışla 9.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 736, 510 adet işlem
-
16:48MGROS
Yüzde 4.30 oranında artışla 37.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 045, 811 adet işlem
-
16:46SELVA
Yüzde 5.88 oranında artışla 16.21 lira fiyatla işlem gören hissede 503, 392 adet işlem