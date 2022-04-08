***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2022 14:54
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı Ortaklarından RAL ENERJİ A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-4) kapsamında 30.03.2022 tarihinde düzenlenen ''Niğde İli Bor İlçesi sınırları içerisinde BOR-1 (100 MWe) Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi Yarışmasının 2 oturumuna katılmıştır. 38,3 Kuruş/kWh bedel teklif vererek katılımcılar arasında 2. olmuştur. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018134
BIST
16:102.370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 25,13
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
16:1014,7601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0231
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
16:1016,0096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0389
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
16:10917,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,01
|Açılış
|: 917,96
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
919,86
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler16:10
|GZNMI
|41,36
|28.341.804
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.487.407
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.043.876
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.610.136
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.752.173
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,68
|15.553.982
|% -6,40
|
|ULUSE
|158,20
|30.792.770
|% -5,83
|
|SAMAT
|6,92
|14.066.926
|% -4,95
|
|GARAN
|13,15
|4.317.764.846
|% 4,28
|
|THYAO
|35,06
|2.421.659.651
|% -1,57
|
|KARSN
|5,93
|1.567.777.785
|% 3,85
|
|AKBNK
|8,25
|1.472.710.497
|% 2,61
|
|ASELS
|26,54
|1.356.108.231
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,60
|1.174.628.470
|% 1,56
|
|ODAS
|2,20
|748.033.001
|% 4,27
|
|GARAN
|13,15
|4.317.764.846
|% 4,28
|
|YKBNK
|4,51
|1.276.262.848
|% 2,73
|
|KARSN
|5,93
|1.567.777.785
|% 3,85
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7532
|14,7551
|% 0,12
|
|Euro
|15,9972
|16,0182
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,1537
|19,2497
|% -0,25
|
|Frank
|15,6996
|15,7942
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9224
|3,9420
|% 0,17
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|3,05
|
|Altın Gr.
|918
|918
|3,01
|
|Cumhuriyet
|6.068
|6.159
|-3,00
|
|Tam
|6.046
|6.197
|4,07
|
|Yarım
|2.922
|2.998
|1,97
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,29
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25TIRE
Yüzde 8.93 oranında artışla 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 481, 698 adet işlem
-
16:24PAGYO
Yüzde 6.21 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 504, 101 adet işlem
-
16:23XU100
Endeks 2, 367 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 33, 859.00 milyon TL de
-
16:23GZNMI
Yüzde 10.00 oranında artışla 41.36 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 081 adet işlem
-
16:21GARAN
Yüzde 4.20 oranında artışla 13.14 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 039, 546 adet işlem