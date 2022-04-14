***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağlı Ortaklarından Ral Yapı Mühendislik A.Ş. ile Ankara İli Çankaya İlçesi Lodumlu (Beytepe Köyü) imarının 29335 Ada 1 Parselinde bulunan 10.795 m2 arsa üzerine Ticaret ve Ofis alanlarından oluşacak proje için Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmak üzere görüşmele başlanmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020694BIST