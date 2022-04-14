***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2022 17:06
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı Ortaklarından Ral Yapı Mühendislik A.Ş. ile Ankara İli Çankaya İlçesi Lodumlu (Beytepe Köyü) imarının 29335 Ada 1 Parselinde bulunan 10.795 m2 arsa üzerine Ticaret ve Ofis alanlarından oluşacak proje için Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmak üzere görüşmele başlanmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020694
BIST
17:402.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,50
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
17:4014,6264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0322
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
17:4015,8011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1128
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
17:40926,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,02
|Açılış
|: 926,19
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
922,36
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ASUZU
|89,10
|68.664.348
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.176.112
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.719.884
|% 9,96
|
|ESCAR
|34,00
|94.040.952
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|46.417.581
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.741.871
|% -9,95
|
|YYAPI
|1,09
|28.452.320
|% -8,40
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|GZNMI
|32,24
|12.808.688
|% -6,28
|
|MIPAZ
|6,34
|16.573.590
|% -4,66
|
|THYAO
|37,32
|4.692.275.440
|% 0,92
|
|GARAN
|13,68
|2.881.957.301
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.719.884
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,20
|1.847.594.432
|% 2,34
|
|SISE
|17,42
|1.769.421.373
|% 0,35
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.719.884
|% 9,96
|
|TSKB
|1,84
|717.049.931
|% 8,88
|
|ODAS
|2,30
|833.581.605
|% 0,88
|
|YKBNK
|5,12
|1.537.355.503
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,86
|1.015.912.722
|% 1,05
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6231
|14,6264
|% 0,22
|
|Euro
|15,7819
|15,8011
|% -0,71
|
|Sterlin
|19,0219
|19,1173
|% -0,33
|
|Frank
|15,4619
|15,5550
|% -0,56
|
|Riyal
|3,8896
|3,9091
|% 0,25
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.973
|-5,28
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,49
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55IDGYO
Yüzde 7.21 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 328, 209 adet işlem
-
17:54RALYH
Yüzde 4.15 oranında artışla 9.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 163, 837 adet işlem
-
17:53BRSAN
Yüzde 4.40 oranında artışla 29.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 753, 312 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 37 artarak (% 0.69 ) 2, 234
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ASUZU, MMCAS, MANAS, EKGYO, HUNER, TSKB, ESCAR, IHAAS