***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü AB FRIT II Fonu Bünyesinde KfW Yürütücülüğünde Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Gençlik ve Spor Altyapısı ve Aktiviteleriyle Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin Şanlıurfa, Batman İllerinde Toplam 12 Tesis ‘'1. Paket Spor Tesisleri (Futbol Sahası ve Tenis Kortu) Yapım İşi " ihalesine 09.05.2022 tarihinde katılmıştır. 164.900.000,00TL teklif sunarak katılımcılar arasında 5. en düşük teklifi vermiştir. Teklifller değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027765BIST