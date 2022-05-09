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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.05.2022 15:45
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK  A.Ş., T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü AB FRIT II Fonu Bünyesinde KfW Yürütücülüğünde Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Gençlik ve Spor Altyapısı ve Aktiviteleriyle Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin Şanlıurfa, Batman İllerinde Toplam 12 Tesis ‘'1. Paket Spor Tesisleri (Futbol Sahası ve Tenis Kortu) Yapım İşi " ihalesine 09.05.2022 tarihinde katılmıştır. 164.900.000,00TL teklif sunarak katılımcılar arasında 5. en düşük teklifi vermiştir. Teklifller değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027765


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Altın Gr. 904 904 -1,40  
Cumhuriyet 6.111 6.203 -1,00  
Tam 6.081 6.235 0,27  
Yarım 2.939 3.016 0,12  
Çeyrek 1.474 1.508 0,07  
Gümüş.Ons 21,94 21,98 -0,40  
Gümüş Gr. 10,65 10,66 -0,10  
B. Petrol 109 109 -2,95  
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