***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2022 15:45
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü AB FRIT II Fonu Bünyesinde KfW Yürütücülüğünde Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Gençlik ve Spor Altyapısı ve Aktiviteleriyle Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin Şanlıurfa, Batman İllerinde Toplam 12 Tesis ‘'1. Paket Spor Tesisleri (Futbol Sahası ve Tenis Kortu) Yapım İşi " ihalesine 09.05.2022 tarihinde katılmıştır. 164.900.000,00TL teklif sunarak katılımcılar arasında 5. en düşük teklifi vermiştir. Teklifller değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027765
BIST
17:012.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,39
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:0115,1114
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1664
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1135
En Düşük
14,9241
17:0115,9261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1519
|Açılış
|: 15,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:01902,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,30
|Açılış
|: 902,91
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:01
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.053.563
|% 9,97
|
|YUNSA
|30,46
|62.653.699
|% 9,96
|
|SMRTG
|22,52
|312.736.549
|% 9,96
|
|UFUK
|41,72
|1.775.207
|% 9,96
|
|DEVA
|36,18
|139.881.895
|% -8,73
|
|TDGYO
|7,23
|3.351.049
|% -6,71
|
|PAMEL
|105,20
|6.271.153
|% -6,07
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|ALGYO
|35,80
|59.885.959
|% -4,74
|
|THYAO
|42,42
|3.099.144.114
|% 0,09
|
|KRDMD
|16,24
|2.848.297.597
|% 4,91
|
|SISE
|19,39
|2.508.201.330
|% 0,00
|
|TUPRS
|247,40
|1.932.473.169
|% -3,06
|
|EREGL
|33,46
|1.898.242.737
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,67
|812.004.559
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,87
|1.089.061.739
|% 0,62
|
|KRDMD
|16,24
|2.848.297.597
|% 4,91
|
|AKBNK
|8,68
|1.212.544.386
|% -0,46
|
|KARSN
|5,51
|720.138.827
|% 1,29
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1049
|15,1114
|% 1,11
|
|Euro
|15,9140
|15,9261
|% 0,96
|
|Sterlin
|18,5150
|18,6079
|% 0,73
|
|Frank
|15,1176
|15,2087
|% 0,44
|
|Riyal
|4,0084
|4,0285
|% 0,93
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-21,23
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.203
|-1,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|0,27
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|0,12
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|0,07
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,98
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,10
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,95
|
Seans Raporu
17:01
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-
17:16METUR
Yüzde 4.35 oranında artışla 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 605, 218 adet işlem
-
17:15ELITE
Yüzde 5.62 oranında artışla 22.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 493, 516 adet işlem
-
17:14XU100
Endeks 2, 468 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 33, 088.00 milyon TL de
-
17:14DERHL
Yüzde 9.90 oranında artışla 6.44 lira fiyatla işlem gören hissede 781, 855 adet işlem
-
17:12ESCOM
Yüzde 4.62 oranında artışla 9.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 946, 880 adet işlem