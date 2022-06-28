***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 15:04
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı Ortaklarından RAL ENERJİ A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-4) kapsamında 21.06.2022 tarihinde düzenlenen ''Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi sınırları içerisinde VİRANŞEHİR-3 (50 MWe) Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi Yarışmasının 2 oturumuna katılmıştır. 58,0 Kuruş/kWh bedel teklif vererek katılımcılar arasında 5. olmuştur. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039684
BIST
15:422.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,33
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.519
15:4216,6701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1442
|Açılış
|: 16,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
15:4217,5758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0494
|Açılış
|: 17,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
15:42976,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,81
|Açılış
|: 976,66
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler15:40
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.830.870
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.423.994
|% 9,96
|
|OYAYO
|8,52
|7.172.082
|% 9,37
|
|DOKTA
|34,76
|6.285.822
|% 9,31
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,33
|91.871.146
|% -8,15
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|MNDRS
|3,32
|19.885.531
|% -3,77
|
|PRZMA
|3,42
|2.334.395
|% -3,66
|
|THYAO
|48,90
|3.684.065.767
|% -1,33
|
|SISE
|21,86
|1.174.712.353
|% 0,92
|
|EREGL
|27,78
|1.042.536.732
|% -0,22
|
|SAHOL
|20,46
|949.920.997
|% 1,09
|
|KRDMD
|11,98
|832.919.611
|% -2,69
|
|YKBNK
|4,58
|755.478.146
|% -1,51
|
|ODAS
|3,16
|486.321.572
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,64
|372.095.780
|% 2,33
|
|TSKB
|2,14
|270.166.903
|% 0,94
|
|AKBNK
|8,49
|702.318.081
|% -0,24
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6557
|16,6710
|% 0,88
|
|Euro
|17,5538
|17,5702
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,3157
|20,4176
|% 0,49
|
|Frank
|17,3364
|17,4408
|% 0,69
|
|Riyal
|4,4256
|4,4478
|% 0,78
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,13
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 82 kaybederek (% -0.28 ) 2, 746
-
15:55XU100
Endeks 2, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 23, 299.00 milyon TL de
-
15:55KRDMA
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 799, 829 adet işlem
-
15:54ISKPL
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 397, 375 adet işlem
-
15:53YUNSA
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 628, 788 adet işlem