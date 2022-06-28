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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.06.2022 15:09
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Bağlı Ortaklarından RAL ENERJİ A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-4) kapsamında 21.06.2022 tarihinde düzenlenen ''Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi sınırları içerisinde VİRANŞEHİR-4 (50 MWe) Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi Yarışmasının 2 oturumuna katılmıştır. 52,5 Kuruş/kWh bedel teklif vererek yarışmayı kazanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039688


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Altın Gr. 976 976 7,23  
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Tam 6.498 6.604 12,00  
Yarım 3.190 3.230 6,00  
Çeyrek 1.598 1.614 2,00  
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Gümüş Gr. 11,32 11,34 0,09  
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