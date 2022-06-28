***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 15:09
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı Ortaklarından RAL ENERJİ A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-4) kapsamında 21.06.2022 tarihinde düzenlenen ''Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi sınırları içerisinde VİRANŞEHİR-4 (50 MWe) Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi Yarışmasının 2 oturumuna katılmıştır. 52,5 Kuruş/kWh bedel teklif vererek yarışmayı kazanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039688
BIST
16:262.523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,85
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.517
16:2616,6473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1214
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
16:2617,5289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
16:26976,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,75
|Açılış
|: 976,81
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler16:26
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.918.985
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.493.414
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,82
|6.847.999
|% 9,50
|
|OYAYO
|8,52
|7.517.000
|% 9,37
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,42
|94.640.582
|% -7,61
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,41
|130.798.410
|% -5,72
|
|KRTEK
|20,12
|13.876.422
|% -3,92
|
|THYAO
|49,10
|3.968.327.246
|% -0,93
|
|SISE
|21,84
|1.258.697.917
|% 0,83
|
|EREGL
|27,82
|1.122.943.247
|% -0,07
|
|SAHOL
|20,32
|1.033.089.539
|% 0,40
|
|KRDMD
|11,99
|891.222.813
|% -2,61
|
|YKBNK
|4,56
|799.094.594
|% -1,94
|
|ODAS
|3,16
|507.654.005
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,63
|393.084.250
|% 1,94
|
|TSKB
|2,13
|312.582.963
|% 0,47
|
|AKBNK
|8,48
|754.496.320
|% -0,35
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6043
|16,6473
|% 0,73
|
|Euro
|17,4876
|17,5289
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,2677
|20,3693
|% 0,25
|
|Frank
|17,3137
|17,4180
|% 0,56
|
|Riyal
|4,4188
|4,4410
|% 0,63
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,92
|
|Altın Gr.
|976
|976
|7,23
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|39,00
|
|Tam
|6.498
|6.604
|12,00
|
|Yarım
|3.190
|3.230
|6,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|0,09
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,58
|
Seans Raporu
16:26
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-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 13 kaybederek (% -0.48 ) 2, 741
-
16:40XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 25, 206.00 milyon TL de
-
16:40SELVA
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 8.41 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 515, 248 adet işlem
-
16:38SEKUR
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 15.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 103, 111 adet işlem
-
16:37TEZOL
Yüzde -54.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 488, 706 adet işlem