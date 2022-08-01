***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2022 17:06
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 01.08.2022 tarihinde düzenlenen ''Kars ili, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi 327 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine katılmıştır. Şirketimiz, 264.000.000,00 TL teklif sunarak 1. en düşük teklifi vermiş ve ihale uhdemizde kalmıştır. Teklifimiz değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050353
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,73
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0563
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
18:0518,2882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0805
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2362
18:051.016,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,95
|Açılış
|: 1.016,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.015,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|33,44
|848.841
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|467.034.064
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|438.284.917
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.609.435
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.246.766
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|114.150.955
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|6.048.267
|% -9,95
|
|ICBCT
|6,19
|112.295.175
|% -9,90
|
|IHGZT
|0,76
|21.331.963
|% -9,52
|
|EMNIS
|31,02
|1.145.965
|% -9,35
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 1,65
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 3,78
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% -1,04
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 5,91
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% -1,21
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% -1,91
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9367
|17,9443
|% 0,33
|
|Euro
|18,2262
|18,2727
|% -0,52
|
|Sterlin
|21,7573
|21,8664
|% -0,50
|
|Frank
|18,6686
|18,7811
|% -0,53
|
|Riyal
|4,7620
|4,7859
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-9,30
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.783
|6.859
|-24,00
|
|Yarım
|3.305
|3.353
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.676
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,99
|20,02
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,18
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
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17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM