***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş.'nin 01.08.2022 tarihinde katılmış olduğu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen "'Kars ili, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi 327 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" İhale komisyonunun kararı üzerine iptal edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053107BIST