***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2022 18:35
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş.'nin 01.08.2022 tarihinde katılmış olduğu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen "'Kars ili, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi 327 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" İhale komisyonunun kararı üzerine iptal edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053107
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|DOGUB
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|44.847.274
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|MMCAS
|3,08
|572.871
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|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
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|CMBTN
|231,70
|36.305.927
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|ASUZU
|240,60
|15.081.770
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|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
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|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
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|TMSN
|55,10
|118.085.905
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|BRKO
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|3.205.169
|% -9,55
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|THYAO
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|6.005.799.424
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|SASA
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|1.889.317.532
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|3,46
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|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
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|ZOREN
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|745.067.627
|% 9,28
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|MOBTL
|1,99
|564.780.733
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|Sterlin
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|Riyal
|4,7456
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|% -0,20
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.794
|1.794
|4,93
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,99
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.913
|6.994
|7,00
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|Yarım
|3.368
|3.419
|3,00
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|Çeyrek
|1.689
|1.709
|2,00
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|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,12
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|B. Petrol
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|96,30
|-0,35
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