***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 12.08.2022 tarihinde düzenlenen ''Ankara İli Çubuk İlçesi 503 Adet Konut, 12 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine katılmıştır. 432.125.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 9. en düşük teklifi vermiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054970BIST