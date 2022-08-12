***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2022 12:34
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 12.08.2022 tarihinde düzenlenen ''Ankara İli Çubuk İlçesi 503 Adet Konut, 12 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine katılmıştır. 432.125.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 9. en düşük teklifi vermiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054970
BIST
12:502.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 8,36
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
12:5017,9618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
12:5018,5090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0236
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
12:501.032,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.032,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler12:50
|TRCAS
|10,57
|76.638.235
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|51.240.115
|% 9,96
|
|KIMMR
|4,66
|76.161.792
|% 9,91
|
|ARDYZ
|7,23
|21.486.772
|% 9,88
|
|MERKO
|4,38
|106.564.857
|% 9,77
|
|PAMEL
|168,50
|12.503.981
|% -9,99
|
|KZBGY
|29,06
|24.272.961
|% -7,45
|
|AKENR
|2,04
|76.786.337
|% -6,85
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|BLCYT
|12,12
|41.977.451
|% -6,05
|
|THYAO
|62,85
|3.627.184.549
|% 2,36
|
|YKBNK
|5,70
|939.018.735
|% 1,42
|
|SAHOL
|23,88
|888.138.917
|% -1,08
|
|AKBNK
|10,27
|819.603.503
|% 1,99
|
|GARAN
|18,17
|815.820.607
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,70
|939.018.735
|% 1,42
|
|ODAS
|4,02
|661.112.295
|% 2,29
|
|VAKBN
|4,63
|621.557.501
|% 4,99
|
|DOHOL
|4,44
|500.612.111
|% -0,67
|
|ISCTR
|6,19
|601.328.028
|% 0,65
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9585
|17,9618
|% 0,13
|
|Euro
|18,4924
|18,5090
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,7564
|21,8655
|% -0,36
|
|Frank
|18,9882
|19,1026
|% -0,03
|
|Riyal
|4,7677
|4,7916
|% 0,08
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-2,27
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|-33,00
|
|Tam
|6.919
|6.969
|-23,00
|
|Yarım
|3.371
|3.407
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,54
|