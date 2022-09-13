***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2022 16:04
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 13.09.2022 tarihinde düzenlenen ''Kars İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi 327 Adet Konut İnşaatı, Sarıkamış İlçesi Tören Alanı ve Parkına Ait İlave İmalatlar İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine katılmıştır. Şirketimiz, 299.220.936,00 TL teklif sunarak 1. en düşük teklifi vermiş ve ihale uhdemizde kalmıştır. Teklifimiz değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062707
BIST
18:053.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 20,08
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.447
En Düşük
3.277
18:0518,2486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2301
18:0518,3000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1066
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
18:05998,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,60
|Açılış
|: 998,46
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|INVEO
|23,98
|227.697.985
|% 10,00
|
|BRYAT
|565,90
|143.615.123
|% 9,99
|
|KNFRT
|12,33
|47.630.435
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.836.245
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.352.751.038
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|124.445.160
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|72.113.546
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.244.469.842
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|38.552.707
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|THYAO
|74,30
|5.992.164.590
|% 4,50
|
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|EREGL
|31,18
|3.181.958.178
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,42
|3.054.327.954
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|YKBNK
|7,86
|2.506.659.042
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|DOHOL
|5,16
|1.205.797.225
|% -3,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2387
|18,2492
|% 0,00
|
|Euro
|18,2720
|18,2985
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,0505
|21,1560
|% 0,66
|
|Frank
|18,9159
|19,0298
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-0,50
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.742
|6.811
|-5,00
|
|Yarım
|3.285
|3.330
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,62
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,17
|
|B. Petrol
|95,32
|95,32
|2,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
-
17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS