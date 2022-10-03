***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2022 14:36
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 13.09.2022 tarihinde düzenlenen 299.220.936,00 TL bedelli '''Kars İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi 327 Adet Konut İnşaatı, Sarıkamış İlçesi Tören Alanı ve Parkına Ait İlave İmalatlar İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesi kapsamında İDARE tarafından 03.10.2022 (Bugün) tarih ve 299364 sayılı yazı ile 10 gün içerisinde SÖZLEŞME yapmak üzere davet edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066752
BIST
18:053.458
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
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|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
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|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
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|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
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|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
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|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
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|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
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|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
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|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
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|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
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|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|18,5667
|18,5795
|% 0,16
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|Euro
|18,5423
|18,5565
|% 1,81
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|Sterlin
|21,1671
|21,2733
|% 1,09
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|Frank
|18,8668
|18,9804
|% 1,34
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|Riyal
|4,9287
|4,9535
|% 0,18
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.726
|1.726
|26,37
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|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|16,14
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|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
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|Tam
|6.868
|6.960
|87,00
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|Yarım
|3.346
|3.400
|43,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.701
|22,00
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|Gümüş.Ons
|21,13
|21,15
|0,44
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|Gümüş Gr.
|12,62
|12,63
|0,27
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|B. Petrol
|91,97
|91,97
|3,11
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