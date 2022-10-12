***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2022 17:17
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 13.09.2022 tarihinde düzenlenen ''Kars İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi 327 Adet Konut İnşaatı, Sarıkamış İlçesi Tören Alanı ve Parkına Ait İlave İmalatlar İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesi sonucu, anahtar teslim yapım işi kapsamında şirketimiz ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında 299.220.936,00 TL bedelli sözleşme 12.10.2022 (bugün) tarihinde imzalanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071227
BIST
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 35,68
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0518,5567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0082
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
18:0518,1836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1617
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2089
En Düşük
17,9087
18:05995,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,68
|Açılış
|: 995,11
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|63,80
|257.907.323
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|8.436.305
|% 10,00
|
|KAPLM
|75,90
|34.159.179
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|42.371.297
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|228.143.140
|% 9,99
|
|ISATR
|365.581,30
|365.581
|% -10,00
|
|HKTM
|66,45
|112.956.907
|% -9,96
|
|RODRG
|27,84
|10.739.412
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.979.377
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,46
|35.360.941
|% -9,90
|
|THYAO
|88,00
|8.179.426.111
|% 3,41
|
|SASA
|87,40
|3.698.266.120
|% 6,72
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|PETKM
|14,67
|2.574.472.078
|% 0,14
|
|ASELS
|31,08
|2.092.992.965
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.962.844
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 2,07
|
|ISCTR
|8,22
|1.810.065.217
|% -0,36
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5349
|18,5610
|% -0,02
|
|Euro
|18,0800
|18,0900
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,9486
|21,0537
|% 1,95
|
|Frank
|18,5023
|18,6138
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9227
|4,9474
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-4,20
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.734
|6.811
|18,00
|
|Yarım
|3.281
|3.330
|10,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.664
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|2,24
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RHEAG
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17:58
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17:58
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