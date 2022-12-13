***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2022 12:31
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Ral Enerji A.Ş.'nin 13.12.2022 (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketin mevcut 20.000.000 TL olan sermayesinin 30.000.000 TL nakit artırımla 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086842
BIST
16:535.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 93,53
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
16:5318,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
16:5319,8644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2288
|Açılış
|: 19,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8689
En Düşük
19,5690
16:531.081,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 14,58
|Açılış
|: 1.081,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.088,33
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler16:51
|KRSTL
|9,46
|119.361.078
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.655.941
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|275.035.077
|% 9,99
|
|PRKME
|25,32
|75.087.570
|% 9,99
|
|BIZIM
|33,04
|138.290.900
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|1.563.746
|% -9,68
|
|EPLAS
|28,06
|36.879.061
|% -5,20
|
|COSMO
|87,00
|3.701.009
|% -5,13
|
|KERVN
|1,11
|2.293.764
|% -5,13
|
|POLTK
|1.209,30
|81.117.716
|% -4,98
|
|KRDMD
|18,41
|9.408.461.125
|% 7,60
|
|EREGL
|43,44
|7.018.706.928
|% 4,73
|
|ASELS
|60,10
|6.950.121.436
|% 2,12
|
|THYAO
|145,30
|6.436.878.420
|% 0,21
|
|KOZAA
|57,85
|4.316.760.507
|% 1,85
|
|KRDMD
|18,41
|9.408.461.125
|% 7,60
|
|EKGYO
|7,97
|3.784.763.302
|% 1,14
|
|SKBNK
|2,79
|854.924.857
|% -0,36
|
|TSKB
|4,26
|1.150.190.541
|% 1,67
|
|YKBNK
|11,80
|3.069.274.312
|% 1,64
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6227
|18,6395
|% 0,01
|
|Euro
|19,8544
|19,8621
|% 1,15
|
|Sterlin
|23,0749
|23,1906
|% 1,22
|
|Frank
|20,0346
|20,1553
|% 1,08
|
|Riyal
|4,9363
|4,9610
|% -0,05
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|28,61
|
|Altın Gr.
|1.082
|1.084
|17,41
|
|Cumhuriyet
|7.189
|7.297
|4,00
|
|Tam
|7.288
|7.347
|104,00
|
|Yarım
|3.529
|3.592
|51,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.779
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|0,28
|
|B. Petrol
|79,57
|79,57
|1,58
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:04SNGYO
Yüzde 7.83 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 278, 893 adet işlem
-
17:03IHGZT
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 321, 387 adet işlem
-
17:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, AKSEN, TAVHL
-
17:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 57 artarak (% 1.93 ) 4, 628
-
17:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, ULKER, PKART, PRKME, BIZIM, DAGI, UZERB, OTTO, DOAS, KRSTL