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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.12.2022 12:31
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Ral Enerji A.Ş.'nin 13.12.2022  (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketin mevcut 20.000.000 TL olan sermayesinin 30.000.000 TL nakit artırımla 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086842


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Tam 7.288 7.347 104,00  
Yarım 3.529 3.592 51,00  
Çeyrek 1.755 1.779 9,00  
Gümüş.Ons 23,76 23,78 0,46  
Gümüş Gr. 14,23 14,25 0,28  
B. Petrol 79,57 79,57 1,58  
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