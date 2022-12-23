***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2022 16:48
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Ral Enerji A.Ş.'nin mevcut 20.000.000 TL olan sermayesinin 30.000.000 TL nakit artırımla 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 20.12.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089479
BIST
16:475.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -7,30
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.456
En Düşük
5.371
16:4718,6875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
16:4719,8498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0502
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
16:471.080,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,47
|Açılış
|: 1.080,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,88
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler16:45
|TERA
|12,10
|157.336
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|60.321.528
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|31.531.708
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|68.019.262
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.410.778
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,10
|282.481.538
|% -10,00
|
|UZERB
|189,00
|504.421
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|244.463.313
|% -9,95
|
|OTTO
|95,00
|1.946.730
|% -9,52
|
|KAPLM
|125,60
|28.461.872
|% -8,59
|
|THYAO
|141,80
|4.115.821.824
|% -0,21
|
|ENKAI
|29,66
|3.835.735.450
|% 6,23
|
|KRDMD
|18,44
|3.219.540.158
|% -0,38
|
|KOZAL
|582,50
|3.009.326.177
|% 3,43
|
|EKGYO
|8,31
|2.975.970.137
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,31
|2.975.970.137
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,08
|2.799.441.931
|% 1,63
|
|SKBNK
|3,14
|663.335.348
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,17
|2.312.326.192
|% 0,83
|
|KRDMD
|18,44
|3.219.540.158
|% -0,38
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6826
|18,6875
|% 0,14
|
|Euro
|19,8173
|19,8355
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,4944
|22,6072
|% 0,45
|
|Frank
|20,0394
|20,1601
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9543
|4,9791
|% 0,17
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,82
|
|Altın Gr.
|1.081
|1.081
|6,37
|
|Cumhuriyet
|7.256
|7.366
|-23,00
|
|Tam
|7.304
|7.359
|41,00
|
|Yarım
|3.537
|3.600
|22,00
|
|Çeyrek
|1.774
|1.800
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|0,16
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|2,60
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00XU100
Endeks 5, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 67, 658.00 milyon TL de
-
17:00ARENA
Yüzde -3.17 oranında düşüşle 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 237, 165 adet işlem
-
16:59AVGYO
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 500, 729 adet işlem
-
16:58ATEKS
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 115.90 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 924 adet işlem
-
16:57OZSUB
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 22.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 290, 192 adet işlem