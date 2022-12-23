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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.12.2022 16:48
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Ral Enerji A.Ş.'nin  mevcut 20.000.000 TL olan sermayesinin 30.000.000 TL nakit artırımla 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 20.12.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089479


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Tam 7.304 7.359 41,00  
Yarım 3.537 3.600 22,00  
Çeyrek 1.774 1.800 12,00  
Gümüş.Ons 23,66 23,69 0,11  
Gümüş Gr. 14,29 14,31 0,16  
B. Petrol 83,58 83,58 2,60  
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