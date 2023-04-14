***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş.'nin % 51 hissesine sahip olduğu, MÇ MÜTEAAHHİTLİK YAPI İNŞAAT A.Ş., Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları İdaresi tarafından ihalesi düzenlenen ve ortak girişim olarak ihalesine girilen ''Malatya İli 3. Etap Kırsal 500 Konut Deprem Konutu Yapım İşi" ortak girişim uhdesinde kalmış olan %25 hissesine sahip olduğumuz MUSTAFA EKŞİ İNŞAAT TURİZM SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.&MÇ MÜTEAAHHİTLİK YAPI İNŞAAT A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI ile İhale Makamı arasında 1.579.000.000,00 TL bedelli sözleşme 14.04.2023 (bugün) tarihinde imzalanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138748BIST