***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2023 18:10
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş.'nin % 51 hissesine sahip olduğu, MÇ MÜTEAAHHİTLİK YAPI İNŞAAT A.Ş., Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları İdaresi tarafından ihalesi düzenlenen ve ortak girişim olarak ihalesine girilen ''Malatya İli 3. Etap Kırsal 500 Konut Deprem Konutu Yapım İşi" ortak girişim uhdesinde kalmış olan %25 hissesine sahip olduğumuz MUSTAFA EKŞİ İNŞAAT TURİZM SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.&MÇ MÜTEAAHHİTLİK YAPI İNŞAAT A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI ile İhale Makamı arasında 1.579.000.000,00 TL bedelli sözleşme 14.04.2023 (bugün) tarihinde imzalanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138748
BIST
18:055.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -42,67
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.093
18:0519,3644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0456
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
18:0521,3188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0350
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,2519
18:051.245,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -22,46
|Açılış
|: 1.245,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.240,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|22,00
|20.701.347
|% 10,00
|
|IMASM
|440,50
|121.447.670
|% 9,99
|
|BVSAN
|63,85
|388.365.525
|% 9,99
|
|SKTAS
|3,97
|31.768.782
|% 9,97
|
|CVKMD
|127,00
|3.102.356
|% 9,96
|
|ETILR
|14,31
|163.787.716
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|92.748.918
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|6.274.968
|% -9,94
|
|GEREL
|16,46
|42.711.187
|% -7,53
|
|DIRIT
|7,50
|1.213.065
|% -7,41
|
|THYAO
|134,40
|3.420.658.505
|% -1,97
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|GESAN
|85,90
|2.798.356.602
|% 1,78
|
|EREGL
|35,70
|1.944.588.515
|% -1,65
|
|KOZAA
|45,04
|1.690.005.488
|% 2,55
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|EKGYO
|6,87
|1.004.816.480
|% -1,86
|
|ISCTR
|12,12
|1.401.806.239
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,86
|94.762.494
|% -2,27
|
|YKBNK
|10,26
|1.111.845.974
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3578
|19,3644
|% 0,24
|
|Euro
|21,2803
|21,3188
|% -0,16
|
|Sterlin
|23,9647
|24,0849
|% -0,71
|
|Frank
|21,5460
|21,6758
|% -0,47
|
|Riyal
|5,1470
|5,1728
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|-41,36
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|-25,71
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.718
|8.840
|49,00
|
|Yarım
|4.258
|4.326
|24,00
|
|Çeyrek
|2.129
|2.163
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,31
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|15,69
|15,71
|-0,36
|
|B. Petrol
|86,20
|86,20
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GEREL
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 406, 177 adet işlem
-
17:58POLTK
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 2, 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 472 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 43, 998.00 milyon TL de
-
17:57CRFSA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 459 adet işlem
-
17:55CRFSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 896 adet işlem