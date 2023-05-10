***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız RAL ENERJİ A.Ş. tarafından Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-4) kapsamında VİRANŞEHİR-9/GES (90 ha-65 MWm/50 MWe) ve VİRANŞEHİR-4/GES (90 ha-65 MWm/50 MWe) projeleri ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED RAPORU, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş 10.05.2023 tarihinde ‘'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu'' kararı verilmiştir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149682BIST