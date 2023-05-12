***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2023 14:45
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., Hatay/Kırıkhan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ''Hatay İli Kırıkhan İlçesinde 1. Grup Ağır Hasarlı Olarak Belirlenen Yapıların Yıkılması ve Enkazın İdarece Belirlenen Enkaz Döküm Sahalarına Taşınma İşi" ihalesini İdareye ödenecek 11.435.815,93 TL karşılığında 340.863,56 m2 lik enkazlardan çıkacak olan geri dönüşüm (hurda demir vb.) gelirli olarak kazanmış olup 12.05.2023 (Bugün) tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150861
BIST
16:394.847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,32
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
16:3919,6155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0688
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
16:3921,5903
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,2267
|Açılış
|: 23,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3116
16:391.272,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.272,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler16:39
|AVHOL
|25,54
|29.217.428
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|39.003.133
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|69.871.183
|% 9,95
|
|LUKSK
|70,65
|14.433.759
|% 8,78
|
|ELITE
|12,39
|28.216.826
|% 8,59
|
|ARSAN
|6,48
|4.261.475
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,34
|64.779.298
|% -9,70
|
|ULAS
|14,90
|9.638.831
|% -8,48
|
|KRGYO
|16,32
|26.116.697
|% -8,37
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|ISCTR
|14,46
|6.964.604.131
|% 2,55
|
|KCHOL
|99,10
|4.657.987.186
|% 2,59
|
|THYAO
|134,00
|4.338.856.010
|% -1,69
|
|YKBNK
|12,05
|3.274.903.571
|% 4,51
|
|AKBNK
|19,59
|3.068.983.569
|% 5,95
|
|ISCTR
|14,46
|6.964.604.131
|% 2,55
|
|YKBNK
|12,05
|3.274.903.571
|% 4,51
|
|EKGYO
|5,88
|1.345.467.274
|% -0,84
|
|AKBNK
|19,59
|3.068.983.569
|% 5,95
|
|SKBNK
|2,43
|358.776.162
|% -0,41
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5602
|19,6155
|% 0,35
|
|Euro
|21,5824
|21,5903
|% 1,06
|
|Sterlin
|24,4834
|24,6062
|% 0,41
|
|Frank
|21,8396
|21,9712
|% 0,30
|
|Riyal
|5,2162
|5,2423
|% 0,38
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.019
|2.020
|4,50
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|6,63
|
|Cumhuriyet
|9.684
|9.830
|174,00
|
|Tam
|9.638
|9.924
|152,33
|
|Yarım
|4.732
|4.917
|53,00
|
|Çeyrek
|2.359
|2.444
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,14
|15,16
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,55
|
Seans Raporu
16:39
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-
16:53TRGYO
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 12.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 146 adet işlem
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16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 46 artarak (% 0.06 ) 5, 403
-
16:52XU100
Endeks 4, 843 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 61, 089.00 milyon TL de
-
16:52EPLAS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 29.80 lira fiyatla işlem gören hissede 295, 268 adet işlem
-
16:51ALFAS
Yüzde 7.63 oranında artışla 287.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 004, 824 adet işlem