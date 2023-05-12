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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.05.2023 14:45
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., Hatay/Kırıkhan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ''Hatay İli Kırıkhan İlçesinde 1. Grup Ağır Hasarlı Olarak Belirlenen Yapıların Yıkılması ve Enkazın İdarece Belirlenen Enkaz Döküm Sahalarına Taşınma İşi" ihalesini İdareye ödenecek 11.435.815,93 TL karşılığında 340.863,56 m2 lik enkazlardan çıkacak olan geri dönüşüm (hurda demir vb.) gelirli olarak kazanmış olup 12.05.2023 (Bugün) tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150861


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