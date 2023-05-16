***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağlı Ortaklarından Ral Yapı Mühendislik A.Ş. ile Ankara İli Çankaya İlçesi Lodumlu (Mustafa Kemal Mahallesi) imarının 29335 Ada 2 Parselinde 10.795 m2 arsa üzerinde Ticaret ve Ofis alanlarından oluşacak proje için Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi esasına göre 16.05.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bağımsız Bölüm Satışlarından Öngörülen Hasılat Bedeli : 750.000.000 TL Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151705BIST