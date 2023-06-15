***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağlı Ortaklıklarından Ral Enerji A.Ş., T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından, YEKA GES-4 kapsamında toplam 100 MWe olan VİRANŞEHİR-4/GES (65 MWm/50 MWe) ve VİRANŞEHİR-9/GES (65 MWm/50 MWe) Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı için toplam sabit yatırım tutarı 1.649.035.102,00 TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde destek unsuru "Genel Teşvik" (KDV İstisnası, ve Gümrük vergisi muafiyeti) şeklindedir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158923BIST