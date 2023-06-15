***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2023 13:22
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı Ortaklıklarından Ral Enerji A.Ş., T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından, YEKA GES-4 kapsamında toplam 100 MWe olan VİRANŞEHİR-4/GES (65 MWm/50 MWe) ve VİRANŞEHİR-9/GES (65 MWm/50 MWe) Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı için toplam sabit yatırım tutarı 1.649.035.102,00 TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.
Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde destek unsuru "Genel Teşvik" (KDV İstisnası, ve Gümrük vergisi muafiyeti) şeklindedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158923
BIST
17:595.487
En Düşük
|Değişim
|: 2,36%
|| 126,72
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.489
17:5923,6798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1093
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6798
En Düşük
23,4435
17:5925,8924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,3922
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,8924
En Düşük
25,3574
17:591.486,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 15,75
|Açılış
|: 1.486,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|60,50
|78.052.178
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.283.826
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.840.060
|% 10,00
|
|CASA
|142,00
|1.303.778
|% 9,99
|
|RODRG
|45,60
|12.971.776
|% 9,99
|
|IHAAS
|152,90
|44.395.624
|% -9,69
|
|AVOD
|3,26
|192.804.632
|% -7,12
|
|PCILT
|26,90
|45.518.373
|% -6,60
|
|AGESA
|34,50
|42.595.861
|% -4,85
|
|KGYO
|43,36
|19.769.787
|% -4,62
|
|PGSUS
|587,50
|1.591.635.509
|% 2,58
|
|EUPWR
|86,15
|1.103.057.342
|% 5,71
|
|ASTOR
|53,00
|998.889.649
|% 0,95
|
|PENTA
|23,86
|907.242.530
|% 5,58
|
|CWENE
|168,50
|845.111.104
|% 1,51
|
|ODAS
|6,55
|391.072.237
|% 3,15
|
|PENTA
|23,86
|907.242.530
|% 5,58
|
|AKFYE
|10,58
|299.894.221
|% 0,00
|
|PSGYO
|7,50
|186.989.326
|% -3,85
|
|CANTE
|25,20
|613.315.242
|% 1,94
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6707
|23,6780
|% 0,46
|
|Euro
|25,8619
|25,8696
|% 1,45
|
|Sterlin
|30,0788
|30,2297
|% 1,15
|
|Frank
|26,3621
|26,5209
|% 1,26
|
|Riyal
|6,2933
|6,3248
|% 0,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|9,95
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.489
|18,12
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.763
|4.876
|21,00
|
|Çeyrek
|2.381
|2.438
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|1,08
|