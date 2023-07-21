***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2023 20:09
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklıklarının devam eden ve yatırım aşamasındaki işlerine ait GENEL BİLGİ FORMU ekte sunulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174386
BIST
'
18:006.688
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 5,67
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.618
En Yüksek
6.724
18:0026,9396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1926
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
18:0029,9808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1313
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
18:001.700,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,04
|Açılış
|: 1.700,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SDTTR
|180,40
|1.584.584.454
|% 10,00
|
|YEOTK
|145,20
|1.078.158.765
|% 10,00
|
|BFREN
|6.029,80
|325.122.419
|% 10,00
|
|ESCAR
|123,20
|227.479.570
|% 10,00
|
|OYAYO
|30,80
|36.598.185
|% 10,00
|
|EUYO
|14,77
|1.716.702
|% -9,99
|
|MARKA
|13,70
|99.631.154
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|21.256.864
|% -9,94
|
|EKIZ
|23,46
|2.079.681
|% -9,77
|
|KGYO
|57,00
|110.099.776
|% -8,36
|
|ASTOR
|97,00
|11.434.217.907
|% 8,14
|
|THYAO
|223,60
|7.494.852.362
|% -0,71
|
|TUPRS
|91,40
|4.713.332.768
|% 0,44
|
|EUPWR
|174,90
|3.877.416.352
|% 3,43
|
|ASELS
|72,20
|3.687.398.478
|% -1,97
|
|ZOREN
|3,99
|2.483.422.178
|% 7,55
|
|EKGYO
|8,28
|2.623.917.378
|% -2,70
|
|SKBNK
|3,00
|882.021.014
|% 1,69
|
|ODAS
|10,35
|2.950.124.292
|% 5,61
|
|CANTE
|20,70
|3.371.746.849
|% -4,61
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9347
|26,9403
|% 0,72
|
|Euro
|29,9637
|29,9708
|% 0,41
|
|Sterlin
|34,5349
|34,7081
|% 0,60
|
|Frank
|30,9818
|31,1684
|% 0,74
|
|Riyal
|7,1631
|7,1990
|% 0,72
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|-5,89
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|5,74
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-114,00
|
|Tam
|11.114
|11.259
|-50,00
|
|Yarım
|5.557
|5.656
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.828
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|21,32
|21,35
|0,04
|
|B. Petrol
|81,00
|81,00
|1,38
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59KONKA
Yüzde 4.20 oranında artışla 49.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 220, 289 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 3 kaybederek (% -0.05 ) 7, 300
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, EKGYO, SKBNK
-
17:57XU100
Endeks 6, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 113, 444.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.10 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 236 adet işlem