***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2023 15:42
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Ral Enerji A.Ş.'nin mevcut 50.000.000 TL olan sermayesinin 210.000.000 TL nakit artırımla 260.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 14.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185158
BIST
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17:387.772
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 57,99
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:3827,0847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1193
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:3829,5274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0804
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:381.660,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.661,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:38
|COSMO
|123,20
|6.406.400
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.209.924
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.604.352
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.784.679
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.294.223
|% 10,00
|
|SDTTR
|404,30
|4.165.291.478
|% -9,00
|
|PEGYO
|7,28
|146.357.543
|% -9,00
|
|MNDRS
|10,08
|293.099.093
|% -8,45
|
|AVHOL
|107,50
|147.817.322
|% -8,28
|
|DYOBY
|26,06
|119.692.430
|% -6,86
|
|ASTOR
|142,20
|12.066.046.061
|% 9,98
|
|EREGL
|42,84
|11.596.830.186
|% 4,39
|
|THYAO
|262,30
|9.216.285.122
|% -1,28
|
|TUPRS
|115,20
|5.823.709.380
|% 3,78
|
|PETKM
|19,08
|5.388.380.986
|% 0,85
|
|ZOREN
|4,52
|2.677.218.878
|% 9,71
|
|SKBNK
|3,88
|1.199.457.942
|% 2,37
|
|YKBNK
|15,94
|4.620.673.738
|% 1,14
|
|PETKM
|19,08
|5.388.380.986
|% 0,85
|
|EREGL
|42,84
|11.596.830.186
|% 4,39
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0218
|27,0847
|% 0,44
|
|Euro
|29,5167
|29,5274
|% -0,27
|
|Sterlin
|34,1590
|34,3303
|% 0,10
|
|Frank
|30,6648
|30,8496
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1902
|7,2263
|% 0,35
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,56
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|1,57
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.126
|11.209
|21,00
|
|Yarım
|5.580
|5.630
|10,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.815
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,69
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,45
|86,45
|-0,36
|
Seans Raporu
17:38
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17:53ZOREN
Yüzde 9.71 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 605, 321, 868 adet işlem
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17:52PAPIL
Yüzde 9.97 oranında artışla 27.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 769, 602 adet işlem
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17:51LINK
Yüzde 6.32 oranında artışla 76.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 068 adet işlem
-
17:50KNFRT
Yüzde 4.49 oranında artışla 18.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 780, 038 adet işlem
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TOASO, KOZAA