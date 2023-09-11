***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.09.2023 16:03
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 11.09.2023 tarihinde düzenlenen ''Nevşehir İli Kozaklı İlçesi 3. Etap Bağlıca Mahallesi 170 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine katılmıştır. Şirketimiz, 339.987.654,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 5. en düşük teklifi vermiştir. Teklifimiz değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193772
BIST
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16:568.177
En Düşük
|Değişim
|: -1,78%
|| -148,40
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.169
En Yüksek
8.404
16:5626,8842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0477
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
16:5628,9131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1835
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:561.664,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,57
|Açılış
|: 1.664,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:56
|BOSSA
|11,66
|79.369.534
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|102.313.940
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.464.100,00
|1.464.100
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|217.937.585
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.275.859
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|532.459.774
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,61
|1.196.651.514
|% -9,70
|
|ULAS
|20,60
|11.308.252
|% -9,65
|
|KOZAL
|33,02
|8.307.131.273
|% 6,79
|
|KZGYO
|47,40
|5.546.516.352
|% 6,80
|
|THYAO
|236,90
|5.336.406.076
|% -2,63
|
|ENKAI
|35,46
|5.033.319.511
|% 3,56
|
|ISCTR
|23,18
|4.678.062.808
|% -6,15
|
|ZOREN
|5,08
|2.512.950.348
|% -0,20
|
|EKGYO
|9,11
|3.428.376.542
|% -3,90
|
|SKBNK
|5,72
|1.585.210.911
|% 3,62
|
|KOZAL
|33,02
|8.307.131.273
|% 6,79
|
|KLGYO
|3,35
|756.796.530
|% 0,30
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8756
|26,8842
|% 0,18
|
|Euro
|28,8953
|28,9131
|% 0,64
|
|Sterlin
|33,5814
|33,7498
|% 0,67
|
|Frank
|30,0247
|30,2056
|% 0,32
|
|Riyal
|7,1439
|7,1797
|% 0,15
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|6,85
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|9,26
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.069
|11.149
|40,00
|
|Yarım
|5.551
|5.597
|21,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.799
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,96
|0,16
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|0,41
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:11ANGEN
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 18.56 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 808, 397 adet işlem
-
17:10ATATP
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 37.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 051, 750 adet işlem
-
17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -109, 52 kaybederek (% -1.50 ) 7, 185
-
17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, LINK, QNBFL, SARKY, TMSN, HURGZ, BOSSA, ISKUR, GWIND, SONME
-
17:08
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OFSYM, TATEN, ONCSM