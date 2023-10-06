***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2023 13:53
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız RAL ENERJİ A.Ş. tarafından Manisa İli, Akhisar İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Efkaftepe RES (24MWm/24MWe) ve ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSİ (48 MWe/48 MWh) projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve başvurunun ÇED Genel Formatına uygun hazırlandığı anlaşılmış olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200782
BIST
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17:328.477
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,98
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
17:3227,6247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0721
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
17:3229,1784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0051
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
17:321.624,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 12,18
|Açılış
|: 1.624,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:30
|GIPTA
|42,68
|1.075.278.792
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.192.762.808
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|BRSAN
|812,30
|2.992.768.247
|% 9,99
|
|MRSHL
|842,00
|119.562.997
|% 9,99
|
|AKFYE
|18,49
|1.590.213.271
|% -6,85
|
|BJKAS
|46,06
|131.868.999
|% -5,23
|
|ICUGS
|9,02
|7.032.599
|% -4,85
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|SAMAT
|19,38
|86.465.239
|% -4,34
|
|EKGYO
|8,69
|6.346.594.219
|% 5,72
|
|THYAO
|240,00
|6.342.442.358
|% -0,62
|
|PETKM
|23,68
|5.384.131.031
|% 0,77
|
|YKBNK
|19,42
|4.825.498.117
|% 2,21
|
|EREGL
|44,80
|4.736.524.105
|% 1,22
|
|EKGYO
|8,69
|6.346.594.219
|% 5,72
|
|ZOREN
|6,89
|2.456.639.907
|% -1,29
|
|SKBNK
|6,91
|2.119.679.132
|% -0,86
|
|IHLAS
|1,37
|342.323.161
|% 5,38
|
|YKBNK
|19,42
|4.825.498.117
|% 2,21
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6173
|27,6227
|% 0,25
|
|Euro
|29,1393
|29,1522
|% -0,11
|
|Sterlin
|33,5426
|33,7108
|% 0,16
|
|Frank
|30,0988
|30,2801
|% 0,08
|
|Riyal
|7,3422
|7,3790
|% 0,25
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|9,66
|
|Altın Gr.
|1.623
|1.624
|11,24
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|10.986
|11.097
|90,00
|
|Yarım
|5.510
|5.565
|45,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.783
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,41
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|18,99
|19,01
|0,42
|
|B. Petrol
|83,79
|83,79
|-0,28
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45DMRGD
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 282 adet işlem
-
17:44VBTYZ
Yüzde 9.64 oranında artışla 124.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 384, 802 adet işlem
-
17:43EUKYO
Yüzde 4.89 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 129, 561 adet işlem
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 76 kaybederek (% -0.27 ) 7, 379
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, MRSHL, BRSAN, HATSN, TETMT, MIPAZ, ISYAT, TRCAS, GIPTA, BUCIM