***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2023 14:07
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı Ortaklarından RAL ENERJİ A.Ş. ile T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında 08.08.2022 tarihinde imzalanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-4) kapsamında ''Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi sınırları içerisinde VİRANŞEHİR-4 , VİRANŞEHİR-9 toplam da 100 MWe/130 MWm kapasiteli yatırımımız kapsamında VİRANŞEHİR-4 ve VİRANŞEHİR-9 GES projelerinin iletim sistemine irtibatını teminen gerekli tesis yatırımlarını içeren Bağlantı Anlaşması, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 11.10.2023 tarihinde onaylanmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205834
BIST
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14:348.128
En Düşük
|Değişim
|: -1,59%
|| -131,52
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.088
En Yüksek
8.242
14:3427,8004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0747
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
14:3429,2872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0165
|Açılış
|: 29,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
14:341.692,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 26,06
|Açılış
|: 1.692,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.692,59
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler14:32
|AYCES
|465,30
|28.182.766
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|49.686.664
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|236.513.514
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|44.149.532
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|44.794.555
|% 9,99
|
|EMNIS
|76,55
|1.322.947
|% -9,99
|
|CASA
|147,50
|18.158.725
|% -9,95
|
|SNKRN
|31,70
|4.016.957
|% -9,69
|
|TETMT
|2.115,00
|10.492.175
|% -9,54
|
|IHAAS
|16,42
|243.434.916
|% -9,23
|
|BRSAN
|990,70
|3.281.635.169
|% 0,24
|
|THYAO
|221,20
|3.146.564.308
|% -1,73
|
|PETKM
|24,00
|2.513.370.288
|% 2,56
|
|ASELS
|43,48
|2.434.348.966
|% 0,88
|
|YKBNK
|18,82
|2.408.293.674
|% -2,79
|
|ZOREN
|6,39
|1.147.708.402
|% 0,95
|
|EKGYO
|7,77
|1.366.666.405
|% -2,02
|
|YKBNK
|18,82
|2.408.293.674
|% -2,79
|
|PETKM
|24,00
|2.513.370.288
|% 2,56
|
|ODAS
|13,42
|1.225.257.674
|% -0,81
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7955
|27,8007
|% 0,27
|
|Euro
|29,2729
|29,2800
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,7532
|33,9225
|% 0,28
|
|Frank
|30,5039
|30,6876
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3895
|7,4266
|% 0,25
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|25,85
|
|Altın Gr.
|1.692
|1.692
|25,61
|
|Cumhuriyet
|11.677
|11.853
|67,00
|
|Tam
|11.439
|11.524
|97,00
|
|Yarım
|5.737
|5.784
|49,00
|
|Çeyrek
|2.860
|2.892
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|19,83
|19,86
|0,38
|
|B. Petrol
|89,06
|89,06
|3,06
|
Seans Raporu
14:32
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14:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, ASELS, SISE
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14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 03 kaybederek (% -1.63 ) 7, 061
-
14:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, AVHOL, BMSTL, MAALT, VERUS, MRSHL, CMBTN, HKTM
-
14:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, CASA
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