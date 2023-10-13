***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağlı Ortaklarından RAL ENERJİ A.Ş. ile T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında 08.08.2022 tarihinde imzalanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-4) kapsamında ''Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi sınırları içerisinde VİRANŞEHİR-4 , VİRANŞEHİR-9 toplam da 100 MWe/130 MWm kapasiteli yatırımımız kapsamında VİRANŞEHİR-4 ve VİRANŞEHİR-9 GES projelerinin iletim sistemine irtibatını teminen gerekli tesis yatırımlarını içeren Bağlantı Anlaşması, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 11.10.2023 tarihinde onaylanmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205834BIST