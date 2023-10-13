Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.10.2023 14:07
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Bağlı Ortaklarından RAL ENERJİ A.Ş. ile  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında 08.08.2022 tarihinde imzalanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-4) kapsamında  ''Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi sınırları içerisinde VİRANŞEHİR-4 , VİRANŞEHİR-9  toplam da 100 MWe/130 MWm kapasiteli yatırımımız kapsamında VİRANŞEHİR-4 ve VİRANŞEHİR-9 GES projelerinin iletim sistemine irtibatını teminen gerekli tesis yatırımlarını içeren Bağlantı Anlaşması, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 11.10.2023 tarihinde onaylanmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205834


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:348.128
Değişim :  -1,59% |  -131,52
Açılış :  8.242  
Önceki Kapanış :  8.259  
En Düşük
8.088 En Yüksek
8.242
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 465,30 28.182.766 % 10,00  
BMSTL 53,90 49.686.664 % 10,00  
MRSHL 1.355,80 236.513.514 % 10,00  
MAALT 901,30 44.149.532 % 10,00  
CMBTN 1.208,70 44.794.555 % 9,99  
daha fazla
14:32 Alış Satış %  
Dolar 27,7955 27,8007 % 0,27  
Euro 29,2729 29,2800 % 0,03  
Sterlin 33,7532 33,9225 % 0,28  
Frank 30,5039 30,6876 % 0,33  
Riyal 7,3895 7,4266 % 0,25  
daha fazla
14:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 25,85  
Altın Gr. 1.692 1.692 25,61  
Cumhuriyet 11.677 11.853 67,00  
Tam 11.439 11.524 97,00  
Yarım 5.737 5.784 49,00  
Çeyrek 2.860 2.892 24,00  
Gümüş.Ons 22,22 22,25 0,42  
Gümüş Gr. 19,83 19,86 0,38  
B. Petrol 89,06 89,06 3,06  
Seans Raporu 14:32
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru