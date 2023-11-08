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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.11.2023 17:18
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Bağlı Ortaklıklarından RAL ENERJİ A.Ş. ile  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında 08.08.2022 tarihinde imzalanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-4) kapsamında ''Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi sınırları içerisinde VİRANŞEHİR-4, VİRANŞEHİR-9 toplamda 100 MWe/130 MWm kapasiteli yatırımımız kapsamında VİRANŞEHİR-4 ve VİRANŞEHİR-9 GES projeleri ile bağlantılı olarak, proje bedeli 97.657.731,86 TL Olan 154 kV G4-Viranşehir 4- GES TM-Kırlık TM Elektrik Enerjisi İletim Hattı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED RAPORU, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş 08.11.2023 tarihinde ‘'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu'' kararı verilmiştir Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215797


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