***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2023 21:16
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 ilk dokuz aylık dönem konsolide finansal tablolarına ilişkin hazırlanan bilgi notu ekte tüm yatırımcılarımızın ve kamouyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216729
BIST
'
17:597.841
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -19,42
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:5928,4644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0012
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,4686
En Düşük
28,4537
17:5930,4642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0241
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,4642
En Düşük
30,3647
17:591.791,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 8,30
|Açılış
|: 1.791,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.799,69
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:59
|REEDR
|24,42
|1.042.407.409
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.861.396
|% 10,00
|
|ISATR
|885.780,00
|885.780
|% 10,00
|
|YAPRK
|209,10
|33.739.147
|% 9,99
|
|SNPAM
|134,40
|24.466.579
|% 9,98
|
|KLRHO
|38,70
|105.938.429
|% -10,00
|
|BALAT
|35,46
|4.967.585
|% -10,00
|
|VANGD
|25,20
|7.298.170
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.902,50
|4.271.838
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|10.832.331
|% -9,99
|
|THYAO
|230,20
|7.728.624.428
|% 0,70
|
|TABGD
|182,50
|5.487.640.753
|% 1,78
|
|ISCTR
|20,06
|4.093.098.122
|% -3,28
|
|PETKM
|21,48
|3.454.836.092
|% 4,88
|
|TUPRS
|150,60
|3.213.823.920
|% 0,20
|
|EKGYO
|6,83
|1.440.881.402
|% -1,59
|
|ISCTR
|20,06
|4.093.098.122
|% -3,28
|
|PETKM
|21,48
|3.454.836.092
|% 4,88
|
|YKBNK
|16,97
|2.648.386.241
|% -0,35
|
|CANTE
|19,10
|3.005.423.788
|% 4,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4553
|28,4644
|% 0,00
|
|Euro
|30,4372
|30,4642
|% 0,08
|
|Sterlin
|34,6771
|34,8510
|% -0,51
|
|Frank
|31,3693
|31,5583
|% -0,45
|
|Riyal
|7,5656
|7,6035
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,56
|22,60
|% 0,66
|
|Platin
|861,19
|862,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,46
|1.000,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,88
|79,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.957,52
|1.957,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:59BMSTL
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 22.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 083 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 85 kaybederek (% -0.33 ) 6, 805
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17:58
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17:58
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