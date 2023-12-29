***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 14:30
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.12.2023 tarihinde yapılan toplantısında aşağıdaki kararı almıştır. Ral Yatırım Holding A.Ş.'de Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi görevini yürüten Lisans Belge N105148 olan Tayfun ECEVİT'in 29.12.2023 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Bölüm Uzmanı olarak ve Lisan Belge N 205213 olan Kadir İSMET'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230553
BIST
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15:487.466
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 69,63
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
15:4829,5520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1279
|Açılış
|: 29,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
15:4832,6960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0231
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
15:481.962,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,05
|Açılış
|: 1.962,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler15:46
|DIRIT
|11,44
|1.327.990
|% 10,00
|
|TRCAS
|19,30
|42.702.538
|% 9,97
|
|TARKM
|551,50
|326.609.777
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|25.011.204
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|63.437.006
|% 9,96
|
|EYGYO
|8,22
|18.169.098
|% -60,10
|
|SAMAT
|40,50
|8.713.889
|% -10,00
|
|ENSRI
|25,44
|45.754.427
|% -5,71
|
|LKMNH
|57,85
|19.084.572
|% -4,54
|
|INTEM
|206,10
|39.688.444
|% -3,74
|
|GUBRF
|150,70
|9.456.505.979
|% 7,72
|
|THYAO
|229,60
|2.382.651.823
|% 0,26
|
|SKBNK
|4,32
|2.269.194.683
|% 4,35
|
|AKBNK
|36,78
|1.997.169.171
|% 2,05
|
|ISCTR
|23,46
|1.897.986.131
|% 3,81
|
|SKBNK
|4,32
|2.269.194.683
|% 4,35
|
|EKGYO
|6,90
|666.775.674
|% -0,58
|
|ISCTR
|23,46
|1.897.986.131
|% 3,81
|
|YKBNK
|19,66
|1.594.809.504
|% 2,24
|
|ISGYO
|15,27
|1.204.305.385
|% 7,69
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5490
|29,5530
|% 0,44
|
|Euro
|32,6900
|32,7042
|% 0,10
|
|Sterlin
|37,4982
|37,6862
|% 0,37
|
|Frank
|35,1569
|35,3687
|% 1,22
|
|Riyal
|7,8572
|7,8966
|% 0,41
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,74
|23,78
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,73
|1.007,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.118,88
|1.125,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,36
|77,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,33
|2.065,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
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16:01KONKA
Yüzde 7.03 oranında artışla 46.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 582 adet işlem
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16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, HEKTS, SISE
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16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KONTR, GARAN
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16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 36 artarak (% 0.71 ) 6, 590
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ACSEL, DERHL, ANELE, KUYAS, ERCB, TARKM, TRCAS, DIRIT