***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 29.12.2023 tarihinde yapılan toplantısında aşağıdaki kararı almıştır. Ral Yatırım Holding A.Ş.'de Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi görevini yürüten Lisans Belge N105148 olan Tayfun ECEVİT'in 29.12.2023 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Bölüm Uzmanı olarak ve Lisan Belge N 205213 olan Kadir İSMET'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230553BIST