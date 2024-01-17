***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağlı Ortaklıklarından RAL ENERJİ A.Ş. tarafından Afyon İli İscehisar İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan İSCEHİSAR-3 RES (24 MWm/24 MWe) ve ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSİ (48 MWe/48 MWh) projesi ile ilgili olarak 04/01/2024 tarihli ve 12325-15 sayılı Kurul Kararı (Ek) ile ÖN/12325-15/06056 numaralı ÖNLİSANS verilmesine karar verilmiştir. Diğer başvurularımızın işlemleri devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Böylelikle, Önlisansı alınan projeler -YEKA GES-4 kapsamında 100 MWe/130 MWm Güneş Enerji Santrali -EPDK Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında 78 MWe/78 MWm ve Depolama Tesisi 156 MWe/156 MWh Rüzgar Enerji Santrali olmak üzereToplamda, 178 MWe/208 MWm santral ve 156 MWe/156 MWh Depolama Tesisi Önlisansına ulaşılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241052BIST