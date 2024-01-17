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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.01.2024 15:03
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Bağlı Ortaklıklarından RAL ENERJİ A.Ş. tarafından Afyon İli İscehisar İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan İSCEHİSAR-3 RES (24 MWm/24 MWe) ve ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSİ (48 MWe/48 MWh) projesi ile ilgili olarak    04/01/2024 tarihli ve 12325-15 sayılı Kurul Kararı (Ek) ile ÖN/12325-15/06056 numaralı ÖNLİSANS verilmesine karar verilmiştir.  Diğer başvurularımızın işlemleri devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.  Böylelikle, Önlisansı alınan projeler   -YEKA GES-4 kapsamında 100 MWe/130 MWm Güneş Enerji Santrali -EPDK Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında 78 MWe/78 MWm ve Depolama Tesisi 156 MWe/156 MWh Rüzgar Enerji Santrali olmak üzere
Toplamda, 178 MWe/208 MWm santral ve 156 MWe/156 MWh Depolama Tesisi Önlisansına ulaşılmıştır. 
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241052


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