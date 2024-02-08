***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2024 17:35
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ''Hatay İli Erzin İlçesi Başlamış Mahallesi 488 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi'' ihalesi 08.02.2024 (bugün) tarihinde 2 oturum şeklinde yapılmıştır. Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. 1.176.000.000,00TL teklif sunarak katılımcılar arasında 4. en düşük teklifi vermiştir. Teklifimiz değerlendirme aşamasındadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir f
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18:058.950
En Düşük
|Değişim
|: 1,21%
|| 106,78
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.990
18:0530,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0250
|Açılış
|: 30,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6141
En Düşük
30,4776
18:0533,0331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0536
|Açılış
|: 32,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9095
18:051.997,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.997,99
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.987,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|51,70
|5.918.726
|% 10,00
|
|MMCAS
|12,65
|2.553.948
|% 10,00
|
|AYCES
|1.199,00
|68.553.209
|% 10,00
|
|ARZUM
|42,92
|136.406.708
|% 9,99
|
|KLNMA
|35,02
|11.092.748
|% 9,99
|
|ANSGR
|68,05
|614.694.554
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|164.345.492
|% -9,95
|
|CELHA
|30,04
|77.483.316
|% -7,46
|
|SNPAM
|105,30
|7.016.412
|% -7,39
|
|OBASE
|49,18
|128.440.482
|% -7,38
|
|THYAO
|286,75
|14.742.125.593
|% 0,26
|
|EREGL
|45,48
|6.332.035.219
|% 1,02
|
|TUPRS
|157,80
|6.229.036.392
|% 2,27
|
|REEDR
|43,22
|6.204.612.756
|% 3,69
|
|GUBRF
|158,00
|4.841.252.211
|% 9,95
|
|TSPOR
|1,70
|374.471.064
|% 3,03
|
|QUAGR
|4,16
|751.019.299
|% 4,26
|
|EKGYO
|10,32
|1.817.894.121
|% 0,19
|
|AKFGY
|2,31
|394.821.885
|% 3,12
|
|ADESE
|2,74
|447.414.023
|% -4,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6028
|30,6079
|% 0,08
|
|Euro
|33,0155
|33,0331
|% 0,16
|
|Sterlin
|38,4777
|38,6706
|% -0,08
|
|Frank
|34,8690
|35,0791
|% 0,03
|
|Riyal
|8,1417
|8,1826
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,45
|22,48
|% 0,66
|
|Platin
|887,37
|888,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|879,39
|881,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,91
|80,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,44
|2.029,71
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 76 artarak (% 1.07 ) 7, 850
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, ETYAT, AVHOL, FADE, INGRM, ARZUM, VANGD, AYCES, ELITE, BRSAN
-
17:59
PSDTC, DGATE, MANAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DMRGD, ULAS, BAKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57YGGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 45.82 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 871 adet işlem