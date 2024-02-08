***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ''Hatay İli Erzin İlçesi Başlamış Mahallesi 488 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi'' ihalesi 08.02.2024 (bugün) tarihinde 2 oturum şeklinde yapılmıştır. Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. 1.176.000.000,00TL teklif sunarak katılımcılar arasında 4. en düşük teklifi vermiştir. Teklifimiz değerlendirme aşamasındadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir f