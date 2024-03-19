***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2024 14:33
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 19.03.2024 tarihinde düzenlenen ''Hatay İli Dörtyol İlçesi Bahçelievler Mahallesi 4. Etap 574 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi '' ihalesine katılmıştır. Şirketimiz, 1.400.000.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 3. en düşük teklifi vermiştir. Teklifimiz değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260175
BIST
'
16:378.908
En Düşük
|Değişim
|: 2,17%
|| 189,57
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.910
16:3732,3468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0665
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
16:3735,1543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0284
|Açılış
|: 36,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
16:372.240,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,37
|Açılış
|: 2.240,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler16:37
|AKENR
|7,26
|12.200.844
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.360.055
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|622.944.267
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|52.511.659
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.363.659
|% 10,00
|
|PEKGY
|21,50
|632.225.757
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|238.144.711
|% -9,86
|
|ARTMS
|53,40
|1.746.902.020
|% -9,57
|
|BJKAS
|66,30
|461.386.134
|% -9,43
|
|KERVN
|2,16
|11.775.491
|% -9,24
|
|THYAO
|278,00
|7.725.038.587
|% 3,54
|
|TUPRS
|172,30
|3.781.504.258
|% 4,30
|
|YKBNK
|23,44
|3.299.196.079
|% 6,35
|
|REEDR
|58,40
|2.801.274.817
|% 4,75
|
|EREGL
|44,32
|2.728.620.469
|% 0,54
|
|ZOREN
|5,34
|1.851.015.316
|% 2,10
|
|ISCTR
|10,75
|2.587.342.489
|% 4,07
|
|YKBNK
|23,44
|3.299.196.079
|% 6,35
|
|MOGAN
|19,12
|2.663.254.301
|% -6,46
|
|EKGYO
|10,62
|1.318.102.350
|% 0,76
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3421
|32,3468
|% 0,21
|
|Euro
|35,1448
|35,1543
|% -0,08
|
|Sterlin
|42,1280
|42,3391
|% -0,21
|
|Frank
|37,3803
|37,5676
|% 0,05
|
|Riyal
|8,8509
|8,8953
|% 0,08
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,81
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|897,12
|898,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,86
|1.005,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,06
|87,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.151,73
|2.152,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 245, 89 artarak (% 2.65 ) 9, 542
-
16:52XU100
Endeks 8, 904 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 67, 679.00 milyon TL de
-
16:52GRSEL
Yüzde 5.97 oranında artışla 74.50 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 176 adet işlem
-
16:48JANTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 255.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 579 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 8, 891 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 66, 887.00 milyon TL de