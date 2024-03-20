***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2024 12:43
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 19.03.2024 tarihinde düzenlenen ''Hatay İli Dörtyol İlçesi Bahçelievler Mahallesi 4. Etap 574 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ''nin 2 oturumlu ihalesine katılmıştır. Birinci oturum için, 1.400.000.000,00 TL teklif verilmiş, katılımcılar arasında 3. en düşük teklif verildiği kamuoyuna açıklanmıştı. İkinci oturum da 1.209.687.681,00TL teklif sunarak 1. en düşük teklifi vermiş ve ihale uhdemizde kalmıştır. Teklifler değerlendirme aşamasındadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260510
BIST
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13:398.957
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 27,34
|Açılış
|: 8.932
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|Önceki Kapanış
|: 8.930
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8.905
En Yüksek
8.997
13:3932,3904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0428
|Açılış
|: 33,1400
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|Önceki Kapanış
|: 33,2600
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32,4490
En Düşük
32,2582
13:3935,1519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
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|Açılış
|: 35,9000
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|Önceki Kapanış
|: 36,0500
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35,3670
En Düşük
35,1025
13:392.242,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,69
|Açılış
|: 2.242,86
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|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
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2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler13:35
|EMNIS
|248,60
|3.895.811
|% 10,00
|
|INTEM
|355,50
|117.990.324
|% 9,98
|
|YAPRK
|451,75
|338.791.515
|% 9,98
|
|JANTS
|281,25
|129.904.151
|% 9,97
|
|MEGMT
|47,66
|272.090.870
|% 9,97
|
|PEKGY
|19,35
|776.927.556
|% -10,00
|
|BEGYO
|5,27
|186.286.991
|% -9,91
|
|AKYHO
|6,00
|95.514.086
|% -6,25
|
|BASCM
|16,35
|3.977.268
|% -6,14
|
|FONET
|26,30
|245.841.327
|% -5,53
|
|THYAO
|278,50
|4.430.542.361
|% 0,09
|
|MIATK
|74,80
|3.735.251.224
|% 5,06
|
|YKBNK
|24,14
|2.907.096.916
|% 2,20
|
|TUPRS
|173,40
|2.398.979.692
|% -0,17
|
|KCHOL
|183,10
|2.379.409.850
|% 1,50
|
|ZOREN
|5,49
|1.306.557.317
|% 2,62
|
|EKGYO
|10,87
|2.348.581.085
|% 2,07
|
|YKBNK
|24,14
|2.907.096.916
|% 2,20
|
|ISCTR
|10,76
|1.292.670.953
|% -0,09
|
|MOGAN
|21,54
|1.720.152.090
|% 9,95
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3831
|32,3896
|% 0,13
|
|Euro
|35,1126
|35,1451
|% -0,13
|
|Sterlin
|41,9534
|42,1637
|% -0,57
|
|Frank
|37,0671
|37,2529
|% -0,75
|
|Riyal
|8,8163
|8,8605
|% -0,31
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,83
|24,87
|% 0,66
|
|Platin
|895,56
|896,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,05
|986,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,81
|86,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,32
|2.154,62
|% 0,66
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