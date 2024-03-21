***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2024 17:27
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 19.03.2024 tarihinde düzenlenen ''Hatay İli Dörtyol İlçesi Bahçelievler Mahallesi 4. Etap 574 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' kapsamında 2024/345941 nolu ihale kayıt numarası ile katılmış olduğumuz yapım işi 1.209.687.681,00 TL bedelle 20.03.2024 tarih ve 588131 nolu karar ile idare tarafından onaylanmıştır Sözleşme için idareden davet yazısı beklenmektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261134
BIST
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18:059.141
En Düşük
|Değişim
|: 2,07%
|| 185,58
|Açılış
|: 9.036
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|Önceki Kapanış
|: 8.955
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9.020
En Yüksek
9.193
18:0531,8988
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -0,4726
|Açılış
|: 32,7400
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|Önceki Kapanış
|: 33,1600
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32,4425
En Düşük
31,7497
18:0534,7877
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -0,5955
|Açılış
|: 35,6000
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|Önceki Kapanış
|: 35,9000
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35,7180
En Düşük
34,6037
18:052.229,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -44,18
|Açılış
|: 2.229,53
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|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
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2.317,10
En Düşük
2.219,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESTL
|85,80
|3.188.024.050
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|29.955.021
|% 10,00
|
|TRILC
|15,18
|298.834.003
|% 10,00
|
|RODRG
|99,00
|31.722.949
|% 10,00
|
|EKIZ
|78,70
|5.057.026
|% 9,99
|
|VRGYO
|46,44
|179.380.615
|% -10,00
|
|PEKGY
|17,42
|411.483.481
|% -9,97
|
|DERHL
|10,49
|267.274.684
|% -9,96
|
|YAYLA
|18,00
|17.874.534
|% -9,95
|
|AKYHO
|6,34
|183.184.289
|% -9,94
|
|THYAO
|285,50
|15.765.772.984
|% 2,61
|
|YKBNK
|25,98
|10.352.758.135
|% 6,48
|
|AKBNK
|45,04
|8.754.616.512
|% 5,63
|
|ISCTR
|11,15
|6.739.095.353
|% 3,91
|
|ASELS
|57,90
|5.678.193.841
|% 3,49
|
|ISCTR
|11,15
|6.739.095.353
|% 3,91
|
|YKBNK
|25,98
|10.352.758.135
|% 6,48
|
|EKGYO
|10,51
|3.130.697.582
|% -2,41
|
|BEGYO
|4,75
|1.281.355.654
|% -9,87
|
|ZOREN
|5,46
|1.259.010.731
|% -2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8909
|31,8987
|% -1,46
|
|Euro
|34,6773
|34,7781
|% -1,71
|
|Sterlin
|41,3701
|41,5775
|% -2,15
|
|Frank
|36,3302
|36,5124
|% -2,57
|
|Riyal
|8,7050
|8,7487
|% -1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,73
|24,76
|% 0,66
|
|Platin
|911,30
|912,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,45
|1.008,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,36
|85,36
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.173,10
|2.173,43
|% 0,66
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17:59
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17:59
AKENR, GLCVY, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
GSDDE, MARBL, TURGG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında