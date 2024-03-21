***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 19.03.2024 tarihinde düzenlenen ''Hatay İli Dörtyol İlçesi Bahçelievler Mahallesi 4. Etap 574 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' kapsamında 2024/345941 nolu ihale kayıt numarası ile katılmış olduğumuz yapım işi 1.209.687.681,00 TL bedelle 20.03.2024 tarih ve 588131 nolu karar ile idare tarafından onaylanmıştır Sözleşme için idareden davet yazısı beklenmektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261134BIST