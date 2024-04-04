***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklığı Ral Yapı Mühendislik A.Ş. nin % 100 sahibi olduğu Ral Prestij Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. olarak Ankara İli Çankaya İlçesi Lodumlu (Mustafa Kemal Mahallesi) 16140 Ada 4 Parselde kayıtlı toplam da 4.000 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın si, bedel ile satın alınmış olup, 665 m2'16.500.000.-TL.(On Altı Milyon Beş Yüz Bin Lira)Satın alınan arsa üzerinde proje geliştirme çalışmalarına başlanılmıştır. Süreç hakkında gelişmeler oldukça sayın yatırımcılarımız ve kamuoyu bilgilendirilecektir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Değerli yatırımcılarımız ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267436BIST