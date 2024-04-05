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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.04.2024 14:37
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Bağlı Ortaklğı Ral Yapı Mühendislik A.Ş. nin sahibi olduğu Ral Prestij Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.  ile Ankara İli Çankaya İlçesi Lodumlu (Beytepe Köyü) imarının 16140 Ada 4 Parselinde bulunan arsa üzerine konut alanlarından oluşacak proje için Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmak üzere arsa sahipleri ile görüşmelere başlanmıştır.  % 100
4.000 m²
Söz konusu parselin Ral Prestij Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.' ye aittir. Bunun yanı sıra bahse konu arsa, daha önce Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanan Ankara İli Çankaya İlçesi Lodumlu (Beytepe Köyü) imarının 29335 Ada 1 Parselinde bulunan arsa üzerine yapılacak Ticaret ve Ofis alanlarından oluşacak projemizin yan parselinde bulunmaktadır.   665 m²'si
10.795 m2
Her iki parselin bir araya gelmesi ile birlikte arsa üzerine yaklaşık inşaat alanı yükselen kat karşılığı inşaa edilecek konut, ticaret ve ofis alanı projesinden Şirketimizin hasılat elde etmesi beklenmektedir. 14.795 m²'lik
61.000 m²'ye
3,7 milyar TL
  İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Değerli yatırımcılarımız ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268344


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