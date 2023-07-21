***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.07.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 105.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.07.2023 tarihli kararıylaŞirketimizin Borsa İstanbul A.Ş nezdinde RALYH kodu ile işlem gören paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması çerçevesinde1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarih ve 9/176 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan duyurusu çerçevesinde mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek gerek görüldüğü takdirde paylarımızın işlem gördüğü Ana Pazar'da Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılabilmesine,2. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 1.500.000 adet pay olarak belirlenmesine,3. Geri alım için ayrılacak fonun Şirket kaynaklarından karşılanmak üzere azami tutarın 105.000.000 TL olarak belirlenmesine,4. İhtiyaç duyulması halinde fonun yeniden görüşülüp revize edilmesine,5. İşlemler için Yönetim Kurulu Başkanı'nın yetkilendirilmesine,6. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul A.Ş'de Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174228BIST