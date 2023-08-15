***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.07.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 105.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarRALYH, TRABISAS91B7 21.07.2023 15.000 0,024 79 -RALYH, TRABISAS91B7 24.07.2023 5.000 0,008 78,4 -RALYH, TRABISAS91B7 15.08.2023 5.000 0,008 88,55Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 21.07.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında 15.08.2023 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.15.08.2023 tarihinde 88,55 fiyatından 5.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin daha önce sahip olduğu 473.675,75 RALYH payları 478.675,75 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,76)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185745BIST