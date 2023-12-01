***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
01.12.2023 18:16
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.07.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 105.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
RALYH, TRABISAS91B7 21.07.2023 15.000 0,024 79 -
RALYH, TRABISAS91B7 24.07.2023 5.000 0,008 78,4 -
RALYH, TRABISAS91B7 15.08.2023 5.000 0,008 88,55
RALYH, TRABISAS91B7 18.09.2023 5.000 0,008 81,17
RALYH, TRABISAS91B7 25.10.2023 5.000 0,008 71,2
RALYH, TRABISAS91B7 01.12.2023 10.000 0,015 77,88
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 21.07.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında 01.12.2023 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.
01.12.2023 tarihinde 77,88 fiyatından 10.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin daha önce sahip olduğu 488.675,75 RALYH payları 498.675,75 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,79)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221673
BIST