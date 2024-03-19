***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.07.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 105.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarRALYH, TRABISAS91B7 21.07.2023 15.000 0,024 79 -RALYH, TRABISAS91B7 24.07.2023 5.000 0,008 78,4 -RALYH, TRABISAS91B7 15.08.2023 5.000 0,008 88,55RALYH, TRABISAS91B7 18.09.2023 5.000 0,008 81,17RALYH, TRABISAS91B7 25.10.2023 5.000 0,008 71,2RALYH, TRABISAS91B7 01.12.2023 10.000 0,015 77,88RALYH, TRABISAS91B7 25.12.2023 5.000 0,008 73,56RALYH, TRABISAS91B7 26.12.2023 5.000 0,008 73,37B Grubu, RALYH, TRABISAS91B7 19.03.2024 10.000 0,015 122,45Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 21.07.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında 29.03.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.19.03.2024 tarihinde 122,45 fiyatından 10.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin daha önce sahip olduğu 508.675,75 RALYH payları 518.675,75 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,82)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260112BIST